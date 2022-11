La oposición en bloque critica la forma y el fondo de ley que modifica 40 normas autonómicas

El Grupo Parlamentario Socialista y los de la oposición han mostrado este jueves sus diferencias sobre el proyecto de ley de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, que modifica 40 leyes autonómicas y que para PP, Cs y Unidas introduce cambios de calado “por la puerta de atrás” en un ejercicio de abuso de la mayoría absoluta por parte del PSOE.

El pleno de la Asamblea de Extremadura afronta este jueves la votación de las 53 enmiendas parciales que han quedado vivas para su debate en pleno de las 102 presentadas al texto normativo -7 de Unidas, 29 de Cs, 27 de PP y 39 del PSOE-, de las que 47 fueron aprobadas durante su trámite en comisión parlamentaria.

El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha denunciado que, con las enmiendas socialistas ya introducidas, el texto que ha llegado este jueves a la sesión plenaria “tiene poco que ver” con el que aprobó el Consejo de Gobierno. Ha señalado que si en un principio modificaba 29 normas, ahora cambia 40 en “una ley escoba hecha a prisa y corriendo” para incluir por la “puerta de atrás” cuestiones que no interesa que tengan la suficiencia publicidad.

Entre otros puntos, ha detallado, se modifica la Ley de Protección Ambiental para autorizar instalaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, algo que “a lo mejor no gusta en Salvatierra de los Barros”, ha dicho en relación al proyecto fallido de esta naturaleza previsto en este municipio pacense.

También ha añadido además que los proyectos mineros de litio se podrán acoger a los beneficios de los proyectos empresariales de interés general y los hospitales dejarán de pagar los ayuntamientos el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en lo que ha considerado un “atraco a los ayuntamientos”.

Estos dos mismos puntos han sido criticados por el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, quien también ha denunciado que con esta norma se “carga” la inspección de consumo.

Desde la tribuna ha preguntado “qué votamos” por se está ante un proyecto de ley “nuevo” dado que se han introducido cambios -con las enmiendas socialistas aprobadas en comisión- que no estaban en el texto original y que “modifican leyes que no han pasado por fiscalización alguna”. “Esto no lo he conocido en siete años”, ha aseverado el parlamentario, para quien el Gobierno y el PSOE tenían guardas sus intenciones “en un cajón” y, cuando el proyecto de ley original, ha pasado los filtros, las han sacado. “Esto que han hecho con la ley es indefendible en la forma e injustificable en el fondo”, ha subrayado.

Por Cs, el diputado José María Casares ha incidido en la misma línea al manifestar que el Ejecutivo y el PSOE han presentado una “oferta del 2x1” con una ley que denota “mucha improvisación, muchas prisas y falta de seguridad jurídica” y un “abuso” del ejercicio de la mayoría absoluta.

La formación naranja ha aceptado dos transaccionales del PSOE a sendas enmiendas suyas y ha adelantado que votará en contra del proyecto de ley si no se suprime un apartado que modifica el sistema de financiación de las entidades locales “sin acreditar mecanismo de compensación”, invadiendo competencias estatales y vulnerando los principios de suficiencia financiera y autonomía municipal.

La diputada socialista Estrella Gordillo, por su parte, ha defendido el derecho de su grupo parlamentario a presentar enmiendas para mejorar la ley y ha acusado a Hernández Carrón de “ignorancia y demagogia” respecto a los trámites consultivos que debe pasar el texto.

Respecto al litio ha defendido que se trata de un mineral estratégico contra el cambio climático, por lo que “¿cómo no vamos a intentar o posibilitar que sea declarado de interés autonómico?”, se ha preguntado.

Ha añadido que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno a la eliminación del IBI a los hospitales y ha valorado los cambios que se han introducido para luchar contra la despoblación a través de modificaciones urbanísticas y para favorecer a los ciudadanos con la reducción y eliminación de tasas, por lo que ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios al texto.