Un país no puede confinarse por partes sino “todos a una”, coincide Gallardo

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cree que la mejor forma de hacer país es que “todos vayamos a una" y que la nación no se puede confinar por comunidades autónomas

Si hay que volver a pasar por un confinamiento lo dirán los datos y lo tiene que valorar el Gobierno de España con la colaboración de las regiones, pero no que lo haga cada uno en función de la última idea planteada.

Y hay foros, como la Comisión Interministerial de Salud o la Conferencia de Presidentes, para tratar la situación porque como comparte con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un país no tiene fronteras dentro sus límites.

"Un país tiene administraciones territoriales, pero el virus no conoce las fronteras cuando no son físicas y una parte de España no se puede aislar de otra".

Gallardo ha subrayado que la única forma de ganar la batalla, en la economía también, es acabar con la covid y para ello es necesario que se asuman las responsabilidades individuales.

Algo no se hace bien, apuntaa, cuando el pasado fin de semana se ha batido el récord de contagios, por lo que ha apelado al esfuerzo de todos porque se sufrirá más mientras más dure la pandemia.

"Quien tiene que decidir si el país se cierra y se confina es el Gobierno de España, no una comunidad autónoma, y todas tienen que hacer lo mismo para resolver el problema".