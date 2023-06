Unidas Extremadura predice una investidura fallida de Vara, a quien votarán si llegan a un acuerdo

Investidura fallida de Vara, es la seguridad que tiene Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) de lo que pasará en los próximos días, a pesar de lo cual esa formación está dispuesta a votar al candidato socialista, pero siempre que previamente haya un acuerdo de gobierno en el que poder basar ese apoyo que no será “gratis”.

De Miguel ha hecho estas declaraciones después de la reunión mantenida este martes con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que ha abierto con ella la ronda de consultas para proponer candidato o candidata a la presidencia de la Junta.

La presidenta de UPE espera reunirse en los próximos días con Fernández Vara para abordar el pacto de gobernabilidad que ya ofreció la pasada semana, y está convencida de que las dos fuerzas de izquierda demostrarían que pueden llegar a acuerdos antes que el bloque de derechas, PPy Vox.

No obstante si finalmente tuvieran que celebrarse de nuevo elecciones, su formación no tiene “ningún miedo”, que, a su juicio, sí tienen “los que se creían ganadores y los que tenían un pie en la puerta de salida”.

Irene de Miguel, que ha lamentado las consecuencias que una repetición electoral tendría para Extremadura, ha criticado que a la candidata del PP a la presidencia de la Junta, María Guardiola, “le ha durado tres días” su discurso contra las políticas de Vox, que “son los mismos que han tardado en llamarla a filas” desde la dirección nacional para que reconduzca su actitud con este partido.

A su juicio, Guardiola no ha querido mantener su palabra “y empieza mal”, y si finalmente PPy Vox alcanzan un acuerdo de gobierno después de las elecciones generales pondrá de manifiesto que le importa poco Extremadura y que quien manda “es Feijoo y Génova”.

Irene de Miguel cree PSOE y Unidas Por Extremadura lo tienen fácil para llegar a acuerdos, entre los que de momento no entraría su propuesta para formar parte del gobierno regional, pero permitiría dar respuesta a lo que está pidiendo la región, que “no es un cambio de caras, sino de políticas progresistas, que no las ha habido”.

Para la líder de UPE, aunque todo apunta a que la investidura no se llevará a cabo, no van “a regalar” su apoyo a Fernández Vara, y no le convence la propuesta de este para que se abstengan todos los demás partidos y gobierne la lista más votada, que es la suya.

En su opinión, que después se puedan ir cerrando acuerdos presupuestarios cada año no es solución a los problemas de Extremadura ni proyecto de región.