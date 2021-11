Vara destaca la "unidad" del PSOE frente al "quítate tú para que me ponga yo" de otros partidos

El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha alabado, en la apertura del 13 Congreso provincial socialista de Cáceres, la "recuperación" de la unidad de su partido frente a otros que "andan discutiendo", sin fecha para sus congresos, y con "personalismos" pues "se creen que la política es un quítate tú para que me ponga yo".

El Cine Teatro Municipal de Arroyo de la Luz acoge este sábado el congreso de los socialistas cacereños, que se ha constituido con el 89 por ciento de los delegados presentes, unos 253, y que elegirá a la ejecutiva provincial que acompañe al secretario Miguel Ángel Morales los próximos cuatro años.

Vara ha deseado que en esta ejecutiva, al igual que en Badajoz, estén presentes los alcaldes, siguiendo a la ejecutiva regional, responsables municipales que han estado junto a sus vecinos "llevándoles la bolsa de la compra, el butano o medicamentos" en los tiempos más difíciles de la pandemia.

Antes de la votación de esta tarde, el secretario regional ha arengado a los suyos en clave electoral para "engrasar la maquinaria" y evitar que "saquen al PSOE a cualquier precio" de las instituciones, además de mostrar su disponibilidad hacia el líder nacional Pedro Sánchez.

"Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad con esta tierra; somos lo único que tienen, mirad alrededor, no hay nada, no existen estructuras ni candidatos ni organización, y estamos a año y medio de elecciones y esas cosas no se pueden improvisar, porque si no, se hace pensando en los intereses de uno y no de los extremeños", ha expresado Vara.

A su juicio, el socialismo es "la mejor respuesta" a las demandas de la gente, por lo que ha abogado por aplicar las políticas de la socialdemocracia, "desde el centro izquierda", que "han funcionado siempre", ha dicho. "Vivimos tiempos difíciles, la única certidumbre es la incertidumbre, vivimos cambios permanentes de la realidad del mundo. Ahí es cuando son más necesarios partidos fuertes y estables y somos el único partido que se cree de verdad esta tierra", ha apuntado.

Para Vara, el PSOE es el "único que ha hecho sus deberes a tiempo", con sus congresos terminados, y "ahora empezaremos con las asambleas locales para que en los tres o cuatro meses tengamos terminado el proceso orgánico para que no tengamos otras cosa que pensar que no sean los intereses de los extremeños", ha asegurado.

"Tenemos que salir a mejorar los resultados, no por nosotros, sino por dar estabilidad política a Extremadura y aprovechar las oportunidades del mundo cambiante en que vivimos", ha agregado. Así, se ha referido a la reindustrialización con las energías renovables de la región, en la que espera poder "cambiar los datos del INE" y ser una tierra "de inmigración" por la existencia de empleo.

"La nueva Extremadura tendrá el nombre y apellido de mucha gente, pero también el PSOE, que desde la instituciones lo habrá hecho posible con su esfuerzo y trabajo, y con la generosidad de un partido que sabe que no toca discutir sino construir", ha apostillado el líder de los socialistas extremeños.

El congreso ha comenzado con la constitución de la mesa de organización, presidida por la consejera de Agricultura, Begoña García, quien ha recordado a Rosario Cordero, presidenta socialista de la Diputación con un "Charo, donde estés, te queremos", antes de un vídeo en memoria de los simpatizantes fallecidos.

En el congreso también han participado el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, así como representantes sindicales de UPA, CCOO y UGT, en este último caso su secretaria Patrocinio Sánchez, quien ha destacado la "buena gestión política" durante la pandemia y los retos de "eliminar, actualizar o derogar, como queráis llamarlo, la reforma laboral". "El PSOE y los sindicatos lo vamos a hacer, vamos a ser leales con este gobierno aunque apretemos", ha sentenciado la representante regional de UGT.