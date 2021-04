Vara: "No hay que irse de los debates, a la extrema derecha se combate con palabra, ideas y verdad”

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no es partidario de irse de los debates: “A la extrema derecha se le combate con la palabra, con ideas, con la verdad y con valores, no hay que irse de los debates, no hay que caer en el aislamiento y hay que rebatirlos con la palabra, como se hace en democracia"

Además ha mostrado su solidaridad con las personas que en estos días están siendo amenazadas "porque a nadie le gusta que le manden balas a casa".

Fernández Vara, que como secretario regional del PSOE extremeño ha inaugurado este sábado en Mérida las VI Jornadas Regionales de Memoria Democrática, piensa que situaciones como las que se están viviendo en los últimos días en España son consecuencia del proceso "hacia el puro individualismo" en detrimento del conjunto de la sociedad, y que es una realidad que "no se puede desechar en dos telediarios".

En este sentido, ha advertido de que lo que hoy representa la ultraderecha en España no es la que pudieron representar "Blas Piñar, Ruiz Mateos o Jesús Gil", sino que es una fuerza política que tiene 52 diputados, y ha añadido que mucha gente que en las municipales de 2019 votaron a partidos "incuestionablemente democráticos" seis meses después votó a VOX.

"Vivimos momentos complicados y nos equivocaríamos si hacemos diagnósticos simples...no creamos que el voto de Vox viene solo de la extrema derecha de toda la vida", ha dicho Vara, que ha añadido que "comparar lo que le cuesta a un país los menores no acompañados con la pensión de los mayores no es casualidad".

Alerta de que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España "no solo no se les aísla , sino que están en gran parte de gobiernos, por acción o por omisión".

Por ello, ha apelado a hacer un análisis riguroso de la realidad "y no pensando en las próximas elecciones" y ha asegurado que "la profunda ruptura de España en dos bloques" hace que desaparezca "el espacio para la moderación", lo que hará que España "esté al albur de lo que decida una parte de España", donde el País Vasco y Cataluña "van a tener peso como nunca en la política española".

Memoria democrática

En su intervención, Vara también ha indicado que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática es una realidad con la creación del instituto regional y trabajando para que sea una ley transversal.

Además, ha destacado el fundamental papel de la educación "para contar la historia como fue y no como nos la han contado", para luchar así "contra una falsa memoria de relato falso que nos han explicado durante muchos años, eso solo se puede combatir desde la educación”.

También ha apuntado que el PSOE, como ya hizo en su día al incorporar a valores como la igualdad, la libertad o la fraternidad ideas como el feminismo o el ecologismo, “está obligado ahora a incorporar nuevos valores para seguir pareciéndose lo más que se pueda a la sociedad”.