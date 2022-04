Vara rechaza la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada por “respeto a las minorías”

El secretario de Política Autonómica del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado este miércoles la propuesta del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de permitir que gobierne la lista más votada para evitar que Vox entre en las instituciones porque, a su juicio, socavaría la representatividad de las minorías.

“A mi, que podría parecerme bien porque nos garantizaría poder gobernar en Extremadura durante mucho tiempo sin necesidad de sacar mayoría absoluta, me parece que la democracia se construye también sobre el respeto a las minorías”, ha explicado Fernández Vara durante una rueda de prensa junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que se encuentra de visita en Mérida.

El presidente extremeño ha insistido en que la representatividad en democracia no es solo de los grandes partidos porque eso dejaría a millones de ciudadanos sin tener posibilidad de representación en las instituciones, aunque ha admitido que “otra cosa es que a mi no me parezca bueno para el país que haya un troceamiento de la representatividad y que el Congreso de los Diputados se haya convertido en el Senado y el Senado no sabemos en qué se ha convertido”.

Por su parte, la ministra Nadia Calviño ha pedido que “cada uno asuma sus propia responsabilidad” en relación a la puerta que el PP de Castilla y León ha abierto a Vox en el Gobierno autonómico y ha recordado que el PSOE “tendió la mano” para ayudar a la gobernabilidad de esa comunidad, pero “esa conversación duró exactamente cinco minutos porque el PP tenía claro que quería gobernar con Vox.

Calviño ha apuntado que es una “gran preocupación para una buena parte de la población española” que la formación de extrema derecha, que “trivializa la violencia de género”, entre en instituciones “que quiere destruir”, como es “la España de las autonomías, el régimen que nos hemos dado con nuestra Constitución”.