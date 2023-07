Vox Extremadura pide políticas ambientales comunes en todos los países, y a la vez las rechaza

Pedir que los agricultores de otros países apliquen las mismas medidas que los españoles respetuosas con el medio ambiente, pero acto seguido rechazar unas mismas medidas comunes “globalistas”. Una cosa y la contraria ha defendido este viernes el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Gordillo, durante el debate de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta.

En el anuncio del apoyo al mundo rural y a la agricultura, Gordillo ha protestado por el hecho de que los agricultores extremeños y españoles en general tengan que competir con sus productos en un mercado donde entran producciones de otros países que sin embargo no están sometidas a normas rígidas de respeto medioambiental, mercancías que por tanto son más baratas.

Unas regulaciones que admite como necesarias. “Regulaciones”, ha dicho, “que no digo no sean necesarias para el medio ambiente, pero no está bien unos lo hagan y otros no”.

Sin embargo acto seguido ha rechazado expresamente que tales regulaciones se amplíen a todos los países en general, al proponer una “política ambiental pero sin sesgos ideológicos ni agendas globalistas”.