Vox Extremadura señala a las entidades públicas de Mujer, Cooperación, Memoria o la TV autonómica, como “prescindibles”

El líder de Vox Extremadura, Ángel-Pelayo Gordillo, ha puesto a los institutos públicos autonómicos de la Mujer, de Cooperación Internacional, de Memoria Histórica y Democrática, incluso a Canal Extremadura Radiotelevisión y el Consejo de la Juventud, como ejemplos de gastos “prescindibles” a los que se suman “las subvenciones a patronal y sindicatos” que se van a reducir.

Ha sido en el debate de investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura que se celebra desde este jueves en el Parlamento autonómico, y que se va a llevar a cabo por el pacto de gobierno en coalición firmado por esas dos derechas.

En una intervención no obstante moderada en las formas, en la que no ha dudado de las “buenas intenciones” de Fernández Vara pero tampoco de sus “malos resultados”, Gordillo cree que en la Comunidad los gobiernos socialistas para un problema real, “y si no lo hay lo crean”, no dejan de crear organismos públicos -una consejería, una agencia, un instituto- que en su opinión dividen a los extremeños y “con muchos puestos generalmente elegidos a dedo”.

Ha citado al Instituto de Consumo, la agencia de cooperación internacional Aexcid, Instituto Mujer, Consejo de la Juventud, Consejo Económico y Social, Instituto de Memoria Histórica Democrática, o Canal Extremadura RTV (27 millones de presupuesto), y a los sindicatos UGT, CCOO y la patronal, con un coste total todos ellos de 55 millones euros anuales como “cosas tan prescindibles”.

Sindicatos y patronal

Ángel Gordillo ha advertido que toda entidad que reciba fondos públicos debe tener una utilidad pública demostrada,

Ha anunciado que su gobierno con el PP va a reducir “considerablemente” las subvenciones a patronal y sindicatos: “Que empiecen a trabajar y a ser útiles a los trabajadores, un trabajo que viene recogido en la Constitución y respetaremos”.

Memoria Histórica

En este aspecto ha acusado al PSOE de “reescribir la historia por ley, imponer un relato uniforme a veces falso, un discurso oficial totalitario tanto respecto a la dictadura [admite así que la de Franco lo fue] como a la Transición, lleno de censuras y descalificaciones, enfrentando a los extremeños”.

“Nosotros tenemos un respeto máximo a todas las víctimas, a lo que no tenemos ninguno es a su visión sesgada de la Historia”.

Lo de la izquierda con la memoria democrática e histórica no ha dejado de ser según Gordillo “un experimento sociológico forzado; no a la revancha e imposición”.

Violencia de género y familia

No existe la violencia de género y machista. “La violencia es violencia y debe ser castigada, y sus culpables cumplir íntegramente sus penas”.

Vox anuncia una política de conciliación familiar que fomentará el teletrabajo, ampliará horarios extraescolares y de guarderías, incluida en una Ley Integral de Protección a las Familias.

También irá un fomento de la natalidad con deducciones fiscales por nacimientos y para gastos escolares.