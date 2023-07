María Guardiola culmina la traición a su palabra y ya es presidenta de Extremadura gracias a Vox

En esta ocasión no ha habido sorpresas en Extremadura, a pesar de que en las últimas semanas han sido continuos los sobresaltos políticos en esta comunidad. María Guardiola ha culminado la traición a sus palabras y se ha convertido en la primera presidenta de la Junta gracias al apoyo de los cinco diputados de Vox, partido al que incluirá en el futuro gobierno de coalición.

Guardiola anuncia un plan extremeño contra la violencia de género a pesar de su pacto con Vox, pero se olvida de los derechos LGTBI y la inmigración

Más

Antes, durante y después de la campaña de las elecciones autonómicas insistió en que gobernaría en solitario y no aceptaría que la extrema derecha formara parte de su Ejecutivo. “No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”, en referencia a la lona que puso Vox en un edificio de Madrid y que la Junta Electoral obligó a retirar. Incluso llegó a afirmar que su “único patrimonio” era su palabra. Todo eso después de que fracasaran las negociaciones entre PP y Vox, y el PSOE consiguera la Presidencua de la Asamblea de Extremadura.

Un mes después de esas palabras, Guardiola ha sido investida como la primera mujer presidenta de Extremadura gracias al voto afirmativo de la formación de Santiago Abascal, a pesar de que la lista del PSOE fue la más votada en las pasadas elecciones autonómicas.

“Romper la palabra”

Uno de los momentos más intensos de la jornada lo ha protagonizado Irene De Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura y ha sido, precisamente, a colación de esa ruptura de su compromiso por parte de Guardiola, quien ha tenido que escuchar con el rictus serio la siguiente intervención: “Dijo usted que su patrimonio es su palabra, que su palabra era sagrada, que eran valores que se los había trasmitido su familia y yo quiero recordarle una cosa, señora Guardiola: usted ha roto su palabra, el único patrimonio que usted tiene. Hasta el señor Feijóo, su jefe, el mismo día que usted salía diciendo que su palabra no era tan importante, la dejó de nuevo por los suelos hablando precisamente de que los políticos tienen que ser hombres y mujeres de palabra. ¿Qué tiene usted ya, si no tiene palabra, señora Guardiola? Si ha dilapidado la credibilidad ante la ciudadanía, cómo va a poder confiar en usted el pueblo extremeño si ya sabe que aunque usted prometa algo, puede que no lo cumpla porque estén por encima los intereses de su partido”.

En su réplica, Guardiola se ha limitado a pedirle a De Miguel que use su cargo para trabajar por Extremadura y le ha recordado el hecho relevante de que una mujer vaya a ser presidenta de Extremadura como un gran logro del feminismo.

Un gobierno legítimo y no “okupa”

Tanto el líder del PSOE, el presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, como Irene de Miguel, han recordado a Guardiola que va a gobernar sin haber sido la lista más votada, pese a la insistencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo en conseguir este compromiso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones del 23J. “Nunca va a salir del PSOE un palabra que represente a su Gobierno como 'okupa' o ilegítimo”, ha dicho Vara.

En la misma línea ha intervenido Irene de Miguel: “Señora Guardiola, a mí no me hubiera importado darle la enhorabuena por haber ganado las elecciones, aunque la realidad es que no las ha ganado. Pero no va a encontrar en mí un reproche. No voy a decirle nunca que este Gobierno es ilegítimo, ni que es una okupa. Ni muchísimo menos. La verdad es que el que se está poniendo un poco pesado es el señor Feijóo con esto de que gobierne la lista más votada. Qué mal le deja a usted siempre este hombre, de verdad”.

La extrema derecha ha cumplido la parte de su acuerdo con el PP y ahora será el turno de Guardiola, que tras la toma de posesión que se escenificará el lunes por la tarde en el Museo Romano de Mérida, deberá entregar una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, a Vox, por lo que tendrá las competencias de caza, toros, gestión de incendios y montes, y despoblación, además de responsabilidades en materia de medio ambiente, a pesar de su reconocido negacionismo climático.

Esta medida forma parte de un acuerdo de 60 acciones, que también incluye la derogación de la ley regional de memoria histórica, la introducción del veto parental en las aulas, y donde no se menciona la violencia de género, aunque Guardiola ha anunciado un plan sobre la violencia machista y que las competencias de Igualdad se llevarán desde Presidencia para garantizar “la defensa de la mujer, la diversidad y la libertad”.

En la última jornada del debate de investidura Guardiola sí se ha referido al pacto con Vox, que el jueves obvió, y ha subrayado que no supone una “amenaza” para los derechos de los extremeños.

Vox: “La violencia es violencia”

Precisamente, sobre la violencia machista (sin citarla explícitamente y diluyéndola en la generalidad) ha hablado el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo: “La violencia es violencia, debe ser castigada y sus autores deben cumplir íntegramente sus penas, y no verse con sus condenas reducidas ni en la calle. La violencia es un mal en sí mismo que hay que atacar con decisión y con severidad”.

También Vox se ha referido a la memoria histórica, acusando al PSOE de “reescribir la historia por ley, imponer un relato uniforme, y en muchos casos falso, y un discurso oficial con tintes totalitarios que se extiende no solo a los años de la dictadura, sino también a la misma transición”. Según Gordillo, este relato “busca volver a enfrentar a los españoles ochenta años después, identificando a unos y otros con cada uno de los bandos, estableciendo censuras y descalificaciones”.

“Cachorrillo”, fuera del diario de sesiones

Otro lance controvertido de la jornada ha llegado de nuevo de la mano de De Miguel, cuando dirigiéndose al portavoz del PP, Abel Bautista le ha llamado “cachorrillo” del PP. Lo hacía después de que Bautista le hubiera afeado un comentario, a su juicio “machista”, sobre los pendientes que ha lucido María Guardiola (con los colores de Extremadura).

De Miguel ha respondido que esos pendientes son un gesto político y le ha dicho a Bautista que comentará su corbata o cualquier otro elemento que sea un gesto político. Ante los ademanes de Bautista, la portavoz de Unidas por Extremadura ha respondido entonces: “Yo sé que usted es un cachorrillo del Partido Popular, que se sabe el argumentario”.

En ese momento ha sido interrumpida por la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín: “Desaparece del diario de sesiones la palabra que ha pronunciado la señora De Miguel”.