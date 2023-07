PSOE y Podemos afean a Guardiola su intención de gobernar Extremadura sin ser la lista más votada

PSOE y Unidas por Extremadura han recordado a María Guardiola en su debate de investidura, que su partido, el PP, no fue el más votado en las elecciones autonómicas y, a pesar de eso, liderará un Gobierno gracias al apoyo de los cinco diputados de Vox.

El líder del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que será la primera vez que en esta comunidad gobierne quien ha perdido las elecciones “y hay a quien le pueda parecer incoherente, pero es legítimo”, ha admitido. A pesar de ello, ha asegurado que nunca lo calificará como un Gobierno okupa o ilegítimo en alusión a una de las críticas más frecuentes del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque este ha ganado dos elecciones generales.

Unas palabras que ha refrendado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel: “Usted no ha ganado las elecciones pero no va a encontrar usted un reproche”. Pero De Miguel, en una intervención que ha generado numerosas interrupciones por parte de los diputados del PP, ha recordado a continuación a Guardiola sus palabras contra Vox tras la constitución de la Asamblea, en la que calificó a la extrema derecha de ser un partido homófobo, racista y machista, y reiteró que no gobernaría con ellos. Sin embargo, una semana después firmó un acuerdo que da entrada a la formación de Santiago Abascal en la Junta de Extremadura.

“Dijo usted que su patrimonio es su palabra, que su palabra era sagrada, que eran valores que se los había trasmitido su familia y yo quiero recordarle una cosa, señora Guardiola: usted ha roto su palabra, el único patrimonio que usted tiene. Hasta el señor Feijóo, su jefe, el mismo día que usted salía diciendo que su palabra no era tan importante, la dejó de nuevo por los suelos hablando precisamente de que los políticos tienen que ser hombres y mujeres de palabra. ¿Qué tiene usted ya, si no tiene palabra, señora Guardiola? Si ha dilapidado la credibilidad ante la ciudadanía, cómo va a poder confiar en usted el pueblo extremeño si ya sabe que aunque usted prometa algo, puede que no lo cumpla porque estén por encima los intereses de su partido”, ha cuestionado la portavoz de Unidas por Extremadura.

Las izquierdas se han esforzado por hacer patente que María Guardiola será presidenta gracias a Vox, que se convierten en sus socios de gobierno porque la candidata del PP no tuvo una solo alusión durante su intervención del jueves ni a los diputados ultra ni al acuerdo que permitirá desalojar a Fernández Vara de la Junta.