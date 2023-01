La abogada de los acusados del robo de Atrio critica la demora “desesperante” en la instrucción del caso

La abogada de los dos acusados del robo de los millonarios vinos del hotel-restaurante Atrio de Cáceres, Sylvia Córdoba Moreno, ha criticado en declaraciones a elDiario.es Extremadura, la “desesperante” demora que se está produciendo en la instrucción de uno de los robos más famosos de la historia de la ciudad, que lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres.

En el mes de noviembre la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide 4,5 años de cárcel para cada uno de los acusados, en prisión provisional desde el pasado mes de agosto, al considerarlos coautores de un delito de robo con fuerza de especial gravedad por la elevada cuantía de los objetos robados, 45 botellas de vino cuyo valor asciende a casi 1, 7 millones de euros, una de ellas, un Chateau d’YQuem, de 1806, valorada en 350.000 euros

De este escrito, la abogada de los acusados, el rumano y neerlandés Constantín Gabriel Dumitri, de 47 años, y la mexicana Priscila Lara Guevara, de 29 años, tiene sólo conocimiento por los medios de comunicación, ya que, a pesar de haber presentado varios escritos en el juzgado solicitando el mismo aún no lo tiene, lo que le impide, ha dicho, poder presentar su escrito de defensa. Hasta el momento, ha manifestado, tan sólo se le ha notificado el escrito de la acusación particular, que reclama para los detenidos 5 años de prisión.

Sylvia Córdoba ha señalado que es “increíble” que “estemos ya en enero y no tenga más que la notificación de la acusación particular, que se presentó en diciembre. He pedido que me den copia de una vez para poder calificar porque estamos perdiendo un tiempo maravilloso”.

Una vez que la abogada presente su escrito de defensa, será trasladado junto los escritos de todas las partes personadas en el proceso a la Audiencia Provincial que será la que decida qué `pruebas admite y cuáles deniega para, después, dictar auto de apertura de juicio oral y fijar la fecha de este.

Escrito de la Acusación Pública

Según la Fiscalía, la pareja, tras cenar en el restaurante del hotel en la noche del 26 de octubre de 2021, realizó una visita guiada a la bodega del establecimiento, y sobre las 00:20 subieron a su habitación. “Sobre las 2:10 del día 27 de octubre, la acusada llamó a recepción, pidiendo una ensalada e interesándose por el tiempo en que tardaría en ser servida”, según relata el escrito de acusación.

El empleado de recepción comunicó a la mujer que estaba solo y que tardaría unos 10 minutos en poder llevarle la ensalada. Momento que aprovechó el acusado para dirigirse a la recepción y coger una llave electrónica “con la que acudió a la bodega”, pero no pudo abrir al no tratarse de la “la llave adecuada”.

Así, el trabajador volvió a recepción tras subirle la ensalada a la mujer, y minutos después ella volvió a llamar para pedir que le sirvieran un postre. Entonces, puntualiza la calificación fiscal, su acompañante “de nuevo acudió a recepción donde se apoderó de la llave maestra, abriendo con ella la bodega y accediendo a la sala de catas, donde se apoderó de botellas de vino valoradas en 1.648.000 euros”. Finalmente, sobre las 6:00 de la mañana la pareja abandonó el hotel llevándose consigo las botellas.

Mientras tanto, las botellas del famoso restaurante, que a finales del año pasado consiguió su tercera estrella Michelín, siguen sin aparecer.