Una asociación de Monesterio (Badajoz) aduce una Real Orden de 1849 para exigir el fin de su cierre perimetral

La Asociación Bien Común de Monesterio ha invocado una Real Orden de 1849 contra los cordones sanitarios y cierres perimetrales en caso de epidemias para exigir al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el levantamiento del aislamiento de esta localidad pacense "por inútil y perjudicial a los intereses económicos".

Esta Real Orden, indica la asociación, se dictó "en prevención de la epidemia de cólera morbo asiático y no consta derogada". En ella se ordenaba a los jefes políticos de las provincias, hoy subdelegados del Gobierno, que declarada la aquella epidemia se protegiera "la libre circulación de todos los pueblos entre sí, y evitar que, por dicho motivo, se cause la menor vejación a los viajeros". En la exposición de motivos se indica que se tuvieron presente "los males que el sistema de aislamiento produjo en muchos pueblos de la península" y que "no sólo había sido inútil para evitar la trasnúsión del mal de unas localidades a otras, sino que había paralizado el tráfico e imposibilitado el conveniente abastecimiento de los pueblos".

En este sentido, esta asociación considera que el confinamiento domiciliario y el control sanitario de los casos positivos de covid "es una medida más que suficiente", y también alegan que no se ha producido ningún brote en la hostelería, pero, a pesar de ello, "se cierra la localidad, causando un perjuicio económico sin precedentes, produciendo, incluso, un daño reputacional" al haber sido conminados los hosteleros a no prestar servicio a los viajeros.

El colectivo explica que el caso urbano de Monesterio "es en sí mismo un área de servicio que se ha reinventado tras la inauguración de la autovía A-66 en 2007" y que es uno de los motores económicos del municipio.

Por esto, pide a Fernández Vara que anule la orden en el próximo Consejo de Gobierno, además de indemnizaciones a fondo perdido para los empresarios que hayan tenido que cancelar reservas y disculpas por lo que consideran un daño reputacional a la localidad.

Monesterio se encuentra en el sur de la provincia de Badajoz y limita con la provincia de Huelva. Está cerrado desde el pasado viernes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), autorizara la propuesta del Consejo de Gobierno dada la elevada incidencia de la covid-19 y en basa a una previsión epidemiológica de que aumentaran los casos en los próximos días. En principio, el aislamiento tendrá una vigencia de 14 días, aunque la Junta revisará esta medida a finales de semana.