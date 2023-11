El caso de los falsos desnudos de menores de Almendralejo generados por inteligencia artificial llegará a Bruselas

La violencia sexual cometida a través de la inteligencia artificial y, en concreto, el caso de los falsos desnudos de menores de Almendralejo (Badajoz), llegará la próxima semana al Parlamento europeo con el testimonio de Miriam Al Adib, madre de una de las víctimas de esta localidad pacense.

Invitada por un eurodiputado miembro del Intergrupo de Derechos de la Infancia del Parlamento Europeo, Al Adib viajará la próxima semana a Bruselas para exponer el caso de su hija y del resto de las víctimas de los falsos desnudos, los cuales fueron creados mediante inteligencia artificial por menores. “Mi objetivo es que este tema forme parte de la agenda política” de todas las instituciones, pues “no es normal la cantidad de violencia, tanto verbal, física como sexual, que existe entre iguales en la infancia y la adolescencia”, ha afirmado en una entrevista concedida a EFE.

“Es una pandemia de violencia tremenda a la que hay que combatir con estrategias políticas, grupos de trabajo y protocolos eficaces de protección a las víctimas”, ha añadido Al Adib, divulgadora y educadora sexual, quien hizo pública la denuncia de un grupo de madres almendralejenses a través de sus redes sociales después de que se difundieron imágenes falsas de más 20 niñas de la localidad pacense.

Desde entonces, ha recibido cientos de mensajes con testimonios de familias de diferentes partes del país que han pasado por lo mismo. “El 100 % de las víctimas quedan con secuelas, se tienen que ir del colegio y hasta ha habido casos de suicidios”, ha lamentado. “Todos me dicen que no han tenido ningún apoyo institucional; nosotras lo hemos recibido por la que se ha liado a nivel mediático, pero este no es el primer caso, solo que yo lo he puesto en conocimiento de la sociedad”, ha explicado.

En Europa, Al Adib espera aportar “muchas ideas y propuestas”, como la necesidad de crear grupos de trabajo interdisciplinares -educación, sanidad, policial y judicial- que eleven herramientas y medidas“. ”No puede ser que la gente que trabaja en estas instituciones no esté sensibilizada y esto se vea como cosas de niños“, ha agregado.

Asimismo, Al Adib ha lamentado que en los institutos de Almendralejo donde se han producido este tipo de casos “no se haya hablado del tema ni sepan cómo abordarlo”. “Los adultos estamos muy perdidos y lo entiendo, pues no existen herramientas ni protocolos”.