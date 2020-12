Controles en la frontera con Portugal y en los límites con otras comunidades durante el cierre perimetral

Del 23 de diciembre al 6 de enero, cuando estará vigente el cierre perimetral de Extremadura, habrá controles aleatorios en los límites con las regiones, al igual que con Portugal, para tratar de que no haya desplazamientos no autorizados, según ha informado este jueves la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco.

"Es cierto que es complicado y que se permite a las personas que se reúnan con los familiares, por lo que hay que contar con los ciudadanos", ha añadido la delegada durante el acto conmemorativo del XLII Aniversario de la Constitución Española. Según ha recalcado García Seco, esa es la responsabilidad de las personas porque la policía tiene que velar por encontrar a los delincuentes y los ciudadanos no lo son.

La Delegación del Gobierno ha desarrollado la reunión de coordinación policial que se produce todas las semanas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones, en la que se han puesto en común las medidas que se van a abordar de cara a los próximos días. Así, ha destacado que van a hacer un esfuerzo para controlar los aforos en los centros comerciales, en las zonas de ocio, en los locales de restauración y bares que van a continuar abiertos con las medidas de seguridad acordadas.

No se contará con los militares para la vigilancia porque la van a hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero estos continuarán con las labores de rastreo que hacen eficientemente, así como con la colaboración en la detección de casos aislados.

Yolanda García Seco ha hecho un llamamiento a las personas para que tengan una elevada responsabilidad en los próximos días con la finalidad de evitar tener "un enero negro". Por ello ha insistido en que hay que tener una Navidad tranquila y que, aunque se puedan reunir grupos de diez personas, no hay que romper las reglas básicas como son la distancia de seguridad, la higiene y la mascarilla.

"No podemos olvidarlo, no nos podemos relajar, porque nos queda muy poquito para ver el final del túnel pero se nos puede hacer más largo si no somos capaces de dar ese mensaje a la ciudadanía", ha apostillado.