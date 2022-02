Un curso para policías sobre patinetes eléctricos recibe más del doble de solicitudes que plazas

La Policía Local de Badajoz ha iniciado un curso "pionero" a escala nacional sobre vehículos de movilidad personal, como los patinetes, cuyo objetivo es aclarar dudas a los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, y conformar a su vez una "unidad de acción" en el país respecto a esta materia.

La concejala responsable de Policía Local, María José Solana, afirmaba este jueves que el curso, el primero de estas características que se realiza en España, cuenta con 400 alumnos en su primera edición (se inscribieron 1.100 personas), procedentes de muchos sitios.

Los cambios como por ejemplo la última modificación normativa publicada hace tres semanas, explican el interés por este curso online.

El fiscal delegado autonómico de Seguridad Vial, Diego Yebra, que participa en el curso, ha destacado la premura con la que la Policía Local ha decidido organizar esta formación poco después de conocerse la nueva resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) dirigida a este tipo de vehículos, especialmente a los patinetes.

"Esta agilidad ha hecho que la iniciativa tenga una repercusión nacional tremenda".

A este respecto, Yebra ha dicho que la denuncia y la sanción no son las únicas herramientas válidas a la hora de regular este ámbito, pues es fundamental la educación, y en este sentido unos agentes formados en la materia "será muy importante".

Por dónde deben ir y cómo

El curso aborda entre otros aspectos cuestiones relacionadas con los patinetes, por ejemplo cuáles son sus zonas y normas de movilidad, pero también qué es aplicable cuando son modificados para un uso a motor, pues las restricciones son aún mayores.

La Policía Local de Badajoz estableció cerca de 200 multas en el último año a conductores de patinetes, principalmente por no respetar la luz roja del semáforo, circular por la acera o zona peatonal no habilitada para su uso, por ir dos personas en el vehículo o no obedecer las órdenes de los agentes.

A su vez se interpusieron denuncias por circular bajo los efectos del alcohol o de las drogas, en este caso concreto con cuatro y tres sanciones, respectivamente.

Otro dato a destacar es que entre 2018 y 2020 siete conductores de vehículos de movilidad personal fueron atropellados en la ciudad mientras cruzaban un paso de peatones de forma incorrecta (recordar que para ello deben bajarse del patinete).