Diferencias entre los partidos sobre las limitaciones sociales para las fiestas navideñas

Los grupos políticos de Extremadura han mostrado este martes sus divergencias respecto a las medidas a adoptar para la celebración de las próxima fiestas navideñas, desde los que apuestan por quedarse en casa a los que piden no "romper" la Navidad, cuyas pautas se conocerán mañana miércoles, según ha afirmado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha remarcado que "la última palabra" la tendrá Salud Pública y que las pautas se conocerán este miércoles, jornada en la que reunirá el Consejo de Gobierno de la Junta y el Consejo Interterritorial de Salud. Ha explicado que durante estos días se han mantenido reuniones de trabajo para "intentar poder compaginar" la protección de la salud con la de la actividad económica, especialmente la de la hostelería, uno de los sectores junto al comercio minorista "más golpeados" por las restricciones que ha exigido la pandemia.

El presidente extremeño ha insistido en que, si bien los datos de contagiados marcan una tendencia a la baja, hay que seguir trasladando a la sociedad un mensaje de "seguir siendo responsable" ante la pandemia. "Cuando se es constante -en las medidas- y se traslada la responsabilidad a la ciudadanía" se logran los objetivos "sin necesidad -en el caso de Extremadura- de perimetrar la región o grandes ciudades", ha dicho.

El PP solicita informes

Para la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, la situación "no está para relajarnos", con un goteo constante de fallecidos, una "alta" tasa de positividad y las UCI en niveles medios, sino para tomar decisiones "adecuadas" según la situación.

"No vamos a decir que no haya Navidad ni que sean unas navidades como otras porque sabemos que no es así", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento, en la que también ha pedido tener acceso a los informes epidemiológicos, científicos y técnicos que avalen, "por escrito y firmado", las decisiones que vaya a tomar el Ejecutivo.

En este sentido, ha señalado que no se pueden tomar medidas con datos "que no se corresponden con la realidad" porque, según ha apuntado, la realización de test y pruebas ha descendido un 30 por ciento en Extremadura, lo que puede dar "una falsa sensación de seguridad".

UPE pide responsabilidad

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que es "normal" que las personas quieran juntarse y abrazarse, pero ha advertido de que "esto es un peligro", por lo que no se puede bajar la guardia.

Ha afirmado que no entiende que algunas medidas de la Junta inviten a la población a "relajarse" cuando los datos demuestran que noviembre ha sido el mes de mayor letalidad de la pandemia y que las UCI están "llenas".

"La realidad nos dice que nos tenemos que quedar en casa, que van a ser unas navidades excepcionales pero si queremos a los nuestros tenemos que cumplir y ser responsables", ha subrayado De Miguel, para quien las navidades que hay que salvar son las de 2021.

Cs apuesta por la prudencia

Por contra, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha señalado que no quieren "erradicar" la Navidad, pues no cree que sean unas fechas en la que se tenga "que ser más duros de lo que ya estamos siendo".

Ha argumentado que los datos "empiezan a ser mejores, lo cual nos carga de optimismo" y ha abogado por crear un "marco responsable" que permita a los ciudadanos ver a sus seres queridos "con prudencia".

Equilibrio entre economía y salud para el PSOE

Por el Grupo Socialista, su portavoz, Lara Garlito, ha defendido que el Ejecutivo regional intenta mantener en sus decisiones un equilibrio entre la seguridad de los ciudadanos y la actividad económica porque ésta es "fundamental" para mantener las políticas sociales y porque el propósito es que "nadie se quede atrás".

"Es necesario que haya una mirada transversal hacia todas partes, siempre teniendo en primer lugar garantizar la salud y la prevención", ha subrayado.

Alivio de las medidas

En representación de la patronal, la Confederación Empresarial Extremeña (Creex) ha pedido al Ejecutivo regional que amplíe a 10 el máximo de personas por grupo en domicilios y establecimientos de hostelería en estas fechas y que tome ésta y otras medidas relacionadas con este periodo "lo antes posible" para ofrecer así certezas a las empresas.

El presidente de la organización, Pedro Castro, ha traslado esta petición a Fernández Vara en una reunión este martes en la que también ha solicitado que el toque de queda se fije a la una de la madrugada no sólo los dos días marcados por el Gobierno -Nochebuena y Nochevieja- sino en los fines de semana previos a Navidad, específicamente los viernes.

Con ello se pretende “no coartar la posibilidad de que se celebren las típicas comidas y cenas de empresa en los restaurantes, siempre con todas las medidas de prevención”. Del mismo modo ha pedido que “cuanto antes” se apruebe una guía para las terrazas que dé certezas a los empresarios en este contexto