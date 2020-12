Extremadura pone en marcha un Plan Intergeneracional para mejorar la vida de los mayores y el empleo de los jóvenes

Extremadura se ha convertido en la primera región europea y "posiblemente" en la primera del mundo en contar con un Plan Intergeneracional que abordará la relación entre los distintos grupos etarios con una perspectiva intersectorial en la que se plantean al menos diez áreas de intervención en el medio plazo.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; la presidenta de Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), Mónica Calurano, y el miembro de la comisión mixta de seguimiento de Programas Intergeneracionales, Ignacio Chato, han presentado este lunes el I Plan Intergeneracional de Extremadura (PIEX), que tendrá una vigencia de cinco años.

Vergeles ha destacado que al elaboración de este plan se inició en 2016 “por la voluntad de una serie de personas convencidas de la bonanza de esto”, entre ellos Chato, y ha puesto de relieve que este programa integral “se traducirá en que seremos capaces de afrontar de una forma más adecuada el reto democrático y que nuestras personas de edad y jóvenes empaticen unos con otros”, lo que conllevará una “mejor calidad de vida en las personas de edad y, a la vez, unas mayores posibilidades de empleo entre los jóvenes”.

Según ha explicado, este diálogo entre generaciones no se circunscribirá a los ámbitos educativo, cultural o sociosanitario, como ha ocurrido hasta ahora, sino que abordará al menos diez áreas de intervención, tal y como aparece en el documento, para ir mucho más allá del concepto de envejecimiento activo o saludable.

El consejero ha destacado la importancia de un plan de este tipo en una región como Extremadura, donde "casi un cuarto de su población tiene más de 65 años y entre un 7 y 8 por ciento está por encima de los 80 años”. Ante esto, “la modificación de la atención a personas de edad sin los programas intergeneracionales se quedaría escaso”, con unas personas mayores que “mayoritariamente querrían vivir en sus domicilios la mayor parte de su vida si no tuvieran problemas que no se solucionan, como la soledad no elegida o una sensación de no ser valorados en su justa medida con las experiencia y vivencias tenidas a lo largo del tiempo, y que eso se traduzca en herramientas que mejoren el futuro de nuestros jóvenes”.

A su juicio, las universidades populares son el lugar idóneo para ese encuentro entre generaciones, por lo que ha destacado la implicación de AUPEX en la elaboración y desarrollo de este plan, que se ha diseñado de "abajo a arriba", al "detectar necesidades y tratar de darles una respuesta".

Pionero

Por su parte, la presidenta de esta entidad, Mónica Calurano ha explicado que este programa, “pionero” en España, obedece a un “proceso complejo que parte de un diagnóstico exhaustivo de la construcción de una planificación con sentido, que dibuja un itinerario concreto, con unos indicadores y con una fuentes de valoración”.

Para Ignacio Chato, miembro de la comisión mixta de seguimiento de Programas Intergeneracionales, este plan tiene “un enorme valor”, pues no ha había habido ninguna institución en España, en Europa y "posiblemente en el mundo" que haya elaborado un plan marco intergeneracional desde una perspectiva intersectorial. A juicio de Chato, “lo intergenacional es la única solución posible para dar alternativas a una realidad atendida de manera sectorial, desde el punto de vista de la edad, lo cual ha generado espacios segregados, en los que las personas mayores se han visto discriminadas”.

En su opinión, “ hoy no hay mayor discriminación que por motivo de edad”, el también llamado edadismo. Se trata, según ha dicho, de un “plan creativo e imaginativo”, pues plantea nuevas formas de afrontar la realidad, y convertir los problemas de Extremadura, como su atraso económico, el abandono del medio rural o el envejecimiento de su población, en oportunidades.

Chato, que advertido que este plan sin la implicación de las distintas administraciones será "papel mojado", ha precisado que este no plantea más gasto sino "supone gastar de forma diferente" para apoyar a la juventud y a los mayores con un "horizonte de esperanza".