Extremadura suma 17 casos de ómicron y la incidencia de la COVID seguirá al alza

Extremadura se encuentra en nivel 1 o de riesgo bajo con una tendencia de la incidencia acumulada de covid-19 que será "creciente" en los próximos días, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien ha precisado que ya hay 11 nuevas muestras positivas a la variante ómicron en la comunidad. En total, son 17 las muestras de esta variante que hasta ahora se han detectado en la región.

Esta variante, que, según la OMS será la "dominante en todo el mundo" y ya está presente en 77 países, parece que "se transmite más pero también que no está dando cuadros graves", por lo que Vergeles espera que con las vacunas "seamos capaces de poder controlarla".

El consejero ha comparecido a petición propia en el pleno de la Asamblea para exponer la situación epidemiológica en Extremadura, donde se prevé que la incidencia irá subiendo, ya que "la razón de tasas está en 0,65, el crecimiento del coronavirus a los siete días es superior a uno, en concreto es de 1,15, y el crecimiento potencial es de más de 100, de 371".

No obstante, Vergeles ha valorado que la situación sanitaria es mejor que hace un año. En la actualidad, hay unos índices de hospitalización "bastante controlados", con 43 pacientes ingresados, de ellos ocho en UCI, cuando un año atrás había "más de 45 personas en UCI". La ocupación hospitalaria de pacientes covid es del 1,49 % en la región frente al 5,11 % de la media española y la ocupación de camas UCI es del 4,66 % frente a 13,10 % del conjunto del país.

En Extremadura se están realizando alrededor de 20.000 pruebas de infección activa semanales, cifra que se superará esta semana, con una positividad del 6,7 % frente al 11,6 % de España.

Además, Vergeles ha detallado que la edad media de los contagios es de 30 años, "probablemente la edad más baja de toda la evolución de la pandemia", debido a que en este momento el tramo de edad más afectado es el que va de 5 a 11 años -hasta ahora no vacunado-, con una incidencia a los 14 días dos veces superior (416 casos por 100.000 habitantes) a la incidencia en la población general (228 casos).

Los siguientes grupos de edad más afectados, ha agregado, son los que van de 35 a 45 años que coinciden con la generación de los padres de estos niños y niñas, y el siguiente el de 65 a 69 años que empieza a coincidir con la de los abuelos, mientras que en las edades superiores las incidencias son muy bajas debido a la administración de la dosis de refuerzo.

93% con las dos dosis

En Extremadura la tasa de cobertura vacunal es "muy alta", por encima del 93 % con ambas dosis y ya se ha reforzado con tercera dosis todas las residencias sociosanitarias y a los pacientes más vulnerables, sobre todo aquellos que tenían bajada de defensas muy importantes.

La vacunación con dosis de recuerdo está por encima del 80 por ciento en población de más de 70 años y se está vacunado en este momento a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a la franja de 60 a 69 años, lo que se pretende completar antes del día 22 de este mes.

Este miércoles se ha comenzado a vacunar en la edad pediátrica y Vergeles ha discrepado de que "no se produzcan consecuencias para la salud de los niños con la infección de coronavirus", pues aunque no desarrollan en un porcentaje muy alto enfermedad grave y es excepcional que fallezcan como consecuencia de la infección por covid, hay "una inflamación multisistémica que les pone muy malitos" y se desconoce todavía "cuántos niños infectados van a desarrollar el llamado síndrome de covid persistente". También ha indicado que cuando están infectados sufren "una privación de su socialización y de su educación", lo que afecta a "la parte más psico y social" del concepto de salud.

En su intervención, el titular de Sanidad ha llamado a la vacunación, que tiene "una alta efectividad en todos los grupos de edad": en usuarios de residencias del "96 % en infección, hospitalización y fallecimiento"; y en el resto de la población "baja al 58 % de media" en cuanto a infección, diferente en función de vacuna, pero mantiene cifras "muy aceptables para infección sintomática, hospitalización y fallecimiento".

En la población general existe "una alta efectividad de todas y cada una de las vacunas", las que más pierden efectividad con el paso del tiempo son la de Janssen y después la de AstraZeneca pero, ha recalcado, "solo la pierden para la infección, no para la enfermedad grave, hospitalizaciones y prevenir fallecimientos".

Finalmente, ha concluido con un llamamiento al "sentido común", a la "responsabilidad individual", al cumplimiento de las "6 m" y a "no bajar la guardia" cuando se aproxima una época de "muchas reuniones intergeneracionales y es bueno que todas las personas estén vacunadas". "No valen las medidas restrictivas que adoptamos en el pasado, no serían admitidas porque no tenemos porcentaje de gravedad suficiente para contraponer derechos fundamentales a restricciones como consecuencia de ninguna ley, sea esta básica o no", ha apostillado.

"No hay plan de navidad"

Vergeles ha asegurado que en la actual fase se trabaja con un "plan de contingencia de contención del virus", se han reforzado los equipos de vacunación, siguen funcionando los equipos de vacunación centralizados, los de rastreadores y lo relacionado con la vigilancia epidemiológica, que es "donde hay que incrementar las capacidades en este momento", mostrando su deseo de que no sean necesarios "refuerzos especiales por la covid en los hospitales".

Sin embargo, la diputada popular Elena Nevado, ha criticado que el consejero no haya informado de ese plan de contingencia y que se haya "abandonado" la comisión parlamentaria sobre la covid en Extremadura. Y es que en su opinión, "no hay plan de navidad" porque el consejero no asume su responsabilidad al respecto y le ha pedido que deje de lanzar "mensajes triunfalistas" porque la pandemia "no ha desaparecido" aunque lamentablemente sí "los circuitos covid y el personal de refuerzo" que "de manera paulatina se ha ido despidiendo", a lo que Vergeles le ha respondido que hay "222 contratos y 507.000 euros al mes en personal de refuerzo".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares, quien ha reclamado "unidad de criterio" de todas las regiones bajo "un plan conjunto" del Gobierno de España, ha señalado que apoyan la vacunación pediátrica pero también "la libertad de elección de los padres", advirtiendo de que los niños "pueden terminar estigmatizados por este hecho", de ahí que defiendan su administración "en centros de salud e instalaciones habilitadas para ello y siempre acompañados por los padres".

Para Unidas por Extremadura, la mayor tasa de incidencia de coronavirus en los niños también está relacionada con el hecho de que no se hayan mantenido en las aulas medidas de prevención como los desdobles con el refuerzo de profesores, según el diputado Joaquín Macías, quien ha criticado además las "incoherencias" de la Junta que amplía los horarios en el sector de la hostelería al tiempo que "cierra" sus guarderías y pide a los profesionales del SES que no celebren cenas y comidas navideñas.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Estrella Gordillo ha celebrado aspectos como que haya un 85 por ciento menos de hospitalizados por covid-19 que cuando no teníamos la vacuna y ha lamentado "la estrategia de asedio" del PP que solo genera "estrés en la ciudadanía que no se lo merece", así como sus "incongruencias".