Fernández Vara advierte de que el cierre de las comunidades puede crear una "falsa seguridad"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, continúa justificando su decisión de no aislar la región, al menos por ahora. Este jueves ha alertado de la "falsa seguridad" que puede provocar entre los ciudadanos el cierre perimetral de las comunidades, ya que "los contagios no vienen de fuera", se producen "aquí" por fiestas y reuniones oficiosas donde no se respetan las medidas higiénico-sanitarias.

Fernández Vara ha expresado que los positivos por coronavirus se dan mayoritariamente por contagios comunitarios dentro de las regiones, en reuniones no organizadas y adaptadas a la situación actual, en las que no se cumple la distancia de seguridad ni el uso de la mascarilla.

De hecho, ha recordado que ha habido "teatro, toros, partidos de fútbol, bodas en restaurantes y hoteles donde no ha habido contagios", y ha añadido que en Extremadura hay un número de contagios que permiten llevar a cabo "la trazabilidad" y se sabe bien "dónde se ha contagiado la gente".

El jefe del Ejecutivo extremeño ha incidido en que "las regiones no se pueden cerrar, se puede cerrar un país e incluso una ciudad", pero "no se puede perimetrar una región como Extremadura de 42.000 kilómetros cuadrados", por lo que donde se necesita a las fuerzas y cuerpos de seguridad "no es contando coches en las autovías" y comprobando los justificantes de movilidad, sino "vigilando las ciudades para que la gente se meta en casa desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana".

Ha explicado que son "más útiles" los aislamientos "pueblo a pueblo que cerrar algo que no se puede porque no tienes fronteras", en relación a los límites de las comunidades autónomas. Además, el presidente extremeño ha defendido que "no son tiempos para decirle a los ciudadanos lo que quieren oír", son tiempos para decirles que la solución al problema la tienen en sus manos. "Cuanto menos salgamos, mejor".

Fernández Vara también ha apostado por medidas con "mesura, moderación y equilibrio" porque ha reiterado la idea de que no hay economía sin salud, ni salud sin economía, y "no se puede mantener el sistema sanitario si la economía se hunde".