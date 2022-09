La fiscal mantiene los 15 años de cárcel para el homicida de Trujillo que mató a su hermano a golpes

Todo sucedió el 1 de septiembre de 2020, en un parque de la localidad cacereña de Trujillo. Allí el acusado y su hermano, miembros de una familia desestructurada, se enzarzaron en una de las muchas peleas que tenían casi a diario. En esta ocasión, la víctima atacó primeramente a su hermano con un cuchillo de punta redonda, que le atravesó el pómulo y la fosa nasal, hecho que hizo que éste, una vez se sacó el cuchillo, le golpeara hasta dejarlo abandonado y prácticamente agónico.

El acusado siempre ha mantenido que no era su intención matarle, aunque el jurado considera probado que éste, cuando la policía local de Trujillo y la guardia civil de Torrecilla de la Tiesa se personaron en su domicilio informándole de que su hermano estaba siendo tratado de las lesiones sufridas, comentó que “eso no iba a quedar así” y que “mañana cuando me levante voy a matarlo”.

La fiscal se ha ratificado en sus conclusiones previas elevándolas a definitiva, pidiendo una pena de prisión de 15 años por lo que considera que fue un homicidio doloso, porque cree que hubo una intención clara de matar, con el agravante de parentesco.

Mientras, la defensa, representada por el abogado Antonio Luis Díez, pide tres años de prisión porque considera que se trató de un homicidio imprudente, cuya pena máxima sería de 4 años, y a la que habría que aplicarle, en su opinión, la atenuante por la ingesta de alcohol y sustancias estupefacientes.

De hecho, una de las preguntas a las que ha tenido que responder el jurado ha sido la de si creían que ese aspecto pudo influir en el arrebato del acusado, a lo que, por unanimidad, han contestado que sí, al igual que la mayoría de los miembros del tribunal popular ha estimado que el apuñalamiento previo también influyó en esa reacción.

El jurado también considera probado que el acusado, que lleva en prisión provisional por estos hechos, desde hace 2 años, golpeó con patadas y puñetazos a su hermano repetidamente y que le golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, marchándose a su casa, a pesar de saber que le había dejado respirando con dificultad.

La víctima ingresó en coma a las 1,30 horas de la madrugada en el hospital de Cáceres, donde dos horas después fallecía, según el informe forense, por un traumatismo craneoencefálico severo producido por el fuerte golpe sufrido en la cabeza contra el suelo.

En cuanto a la responsabilidad civil, la fiscal ha pedido que se indemnice con 40.000 euros a uno de los hermanos, el único que se ha personado en la causa, y 80.000 para una de sus cuatro hijas, puesto que las otras 3 no han reclamado.

La defensa, sin embargo, pide que el hermano no sea indemnizado, puesto que no había lazos de convivencia ni dependencia económica del fallecido, y que la hija sea indemnizada con 6.000 euros, dado que también vivía de manera independiente en otra localidad extremeña.

El jurado no ha tenido que pronunciarse sobre la culpabilidad o no del acusado en la muerte de su hermano, la culpabilidad estaba reconocida desde el principio por éste, pero sí sobre aspectos que podrían modificar la calificación del delito, entre homicidio doloso u homicidio imprudente, así como de las atenuantes, lo que influiría en la condena final.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres, Valentín Pérez Aparicio, una vez escuchado el veredicto del jurado ha dictado el juicio visto para sentencia, que se espera se conozca en los próximos días.