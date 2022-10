Gil Rosiña: Extremadura, que tiene identidad migrante, es tierra de acogida

La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha declarado que la región “tiene una identidad migrante por nuestro pasado reciente”, pero que “hoy se ofrece como una tierra de acogida”.

“Extremadura va a seguir comprometiéndose con una política de cooperación que llegue a los países para contribuir a su desarrollo y que elimine las desigualdades”, añadía Gil Rosiña en la inauguración este miércoles del V Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Mérida, que se celebra de manera presencial en el centro cultural Alcazaba hasta el viernes.

Asimismo, ha incidido en la apuesta del Gobierno extremeño por ayudar a la sostenibilidad ambiental en origen, “que arrope y preste auxilio a los migrantes en tránsito y que acoja a quienes llegan en búsqueda de un futuro mejor”.

Durante su intervención, ha resaltado que la cooperación extremeña viene redoblando esfuerzos en estos últimos años, con una cooperación descentralizada y más contemporánea.

“Una cooperación que se basa en trabajar en los países de origen de las migraciones mayoritarias, fomentando el desarrollo para que se convierta en una libre elección y no en una obligación”, ha explicado.

Ha recordado que también se trabaja en el territorio mediante acciones de educación por la ciudadanía global, reforzando los valores de una sociedad de acogida como es la extremeña.

“Esto es lo que hacemos con humildad, pero también con determinación desde AEXCID”, ha manifestado.

Desde un punto de vista periodístico, la consejera ha declarado que la celebración de este congreso, tanto en sus cuatro ediciones anteriores como en la actual, permite ayudar a distinguir los bulos que alimentan la xenofobia de la información con rigor y de la búsqueda de la veracidad.

“También nos enseña a encontrar el camino para desenmascarar el discurso de odio que se esconde tras cualquier desastre humanitario que define un flujo migratorio obligado”.

150 periodistas, 25 países

Más de 150 periodistas de más de 25 países se daban cita en la primera jornada del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Mérida, que esta edición se centra en la cobertura del exilio ucraniano, la perspectiva de género y la infancia.

El evento, financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña (AEXCID) y organizado por la Fundación porCausa, ha sido inaugurado por la consejera de Igualdad y Cooperación, Isabel Gil Rosiña; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida; y la directora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón.

Rodríguez-Alarcón ha subrayado la importancia de prestar más atención informativa a las cuestiones de género en el ámbito migratorio, así como a los más jóvenes.

Ha animado a los periodistas a abordar las cuestiones más sensibles de la profesión y ha asegurado que “este es un congreso delicado donde el periodismo se alaba y se critica”, según recoge la organización en un comunicado.

También ha rendido homenaje al fotoperiodista Javier Fergo, referente internacional en la cobertura migratoria, fallecido a inicios de septiembre. “Nos dejó un periodista excepcional al que aquí vamos a echar mucho de menos”.

El alcalde ha destacado el carácter solidario de la ciudad en la acogida a migrantes y refugiados, y también ha mostrado su preocupación con el auge del “discurso de odio”.

Rodríguez Osuna, que ha abogado por dar a la sociedad “mensajes de dignidad”, ha dicho que a los alcaldes les preocupa cómo se transmite la información y cómo se usa, porque “puede generar inestabilidad” en sus ciudades.

La programación del congreso cuenta con 14 mesas de debate y coloquios que se extenderán hasta el viernes.

Entre otros medios de comunicación, este año han acudido a Mérida Der Spiegel (Alemania), France 24, RTVE, elDiario.es (Gumersindo Lafuente), El Confidencial, Público.es, Efecto Cocuyo (Venezuela), El Faro (El Salvador), The New York Times (EEUU), Carne Cruda, Lighthouse Reports, Píkara Magazine, La Marea, The Washington Post, Baynana, El País, Telecinco y 5W, entre otros.

A la cita también asisten representantes institucionales de organizaciones como ONU Mujeres, CIDOB y los proyectos europeos Bridges y FA.B., así como colectivos migrantes y grupos de estudiantes la la Universidad de Extremadura.

Durante el evento está previsto anunciar el lanzamiento de una nueva categoría sobre migraciones del prestigioso European Press Prize.

Esta quinta edición del Congreso cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Mérida y los proyectos europeos Bridges y FA.B., así como con el apoyo del European Press Prize y Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.