Horarios y tamaño de terrazas, o calles como almacén de sillas, infracciones que alcaldes permiten según Asociación Antirruido

Terrazas de hostelería que siguen teniendo la misma extensión que de forma extraordinaria se les dejó por la pandemia; calles y plazas que se usan como almacén de sillas y mesas de los establecimientos; horarios prolongados más allá de lo permitido... Incumplimientos de normativa ante los cuales algunos alcaldes se hacen el sueco, según la Asociación Extremeña contra el Ruido

El colectivo lamenta que el decreto regional 66/2022, que desarrolla el control de la actividad de los establecimientos, no se cumpla hoy en múltiples ocasiones en lo relativo a las distintas obligaciones que contempla para bares, restaurantes y locales de ocio, y ha pedido un mayor control en este sentido.

El presidente de la asociación regional, José María Iglesias, ha explicado a la agencia Efe que este decreto establece obligaciones en el caso de la utilización de las terrazas, como por ejemplo que no pueden tenerla los locales con música en su interior si este espacio de veladores no está delimitado de tal forma que no incida esa música.

A su vez, la norma es “escrupulosa” ante el hecho de que no se puede utilizar la vía pública para dejar mobiliario u otros elementos generados por el establecimiento más allá de la actividad, situaciones que en muchas ocasiones “no se cumplen” pese a que este decreto fue publicado hace más de cinco meses, tal y como ha manifestado Iglesias.

El presidente de la asociación también ha lamentado que, tras el final de las restricciones por la pandemia, en muchos casos se permita continuar a los establecimientos con las medidas de flexibilización de la actividad instauradas, lo que supone un perjuicio para los vecinos.

Esas medidas de ayuda a los establecimientos “deberían haber acabado este año completamente, pero los locales siguen teniendo en muchos casos la misma permisividad de espacios exteriores o de horarios que tenían durante la pandemia”.

El colectivo ha hecho “todo lo posible” en este sentido durante los últimos meses para que “no haya terrazas donde no esté permitido”, pero “sin éxito”.

Uno de los problemas es que los alcaldes realizan “dejación de funciones” respecto al decreto 66/2022 en cuanto a que los establecimientos con música en su interior no pueden disponer de terraza, de igual forma que acontece con otras normas autonómicas o estatales.

Hay alcaldes que se han reunido con la asociación “pero no han hecho nada, y hay otros, como por ejemplo el de Badajoz, Ignacio Gragera, que no responden ni tan siquiera a la solicitud de reunión”.

Como ha manifestado, estas reuniones son “muy importantes” pues se traslada a los alcaldes que en muchas ocasiones los establecimientos “no respetan el tema de las terrazas o de los horarios (donde el límite está fijado en las 23:00 horas), entre otros”.