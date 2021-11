Las Hurdes tendrá un nuevo bosque de 600 hectáreas en el espacio afectado por el incendio de 2012

Extremadura recupera parte de uno de sus pulmones más importantes y de su patrimonio natural. La Junta y la Fundación Repsol han puesto en marcha el proyecto Motor Verde para reforestar el espacio de la comarca cacereña de La Hurdes afectado por el incendio del año 2012. En concreto, se creará un nuevo bosque de especies autóctonas con una superficie de 600 hectáreas.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Repsol y su Fundación, Antonio Brufau, han visitado este martes la zona de actuación en Caminomorisco (Cáceres) de esta iniciativa de la citada fundación y el Grupo Sylvestris para impulsar la compensación de emisiones a través de reforestaciones a gran escala con impacto social, medioambiental y económico.

Según ha indicado Antonio Brufau, Motor Verde es una iniciativa "clave" de Fundación Repsol, ya que se trata de "un proyecto de economía verde totalmente sostenible, con impacto social, local y medioambiental, que encaja plenamente con los objetivos de la transición energética en curso en la que todos estamos comprometidos".

Brufau ha asegurado que este nuevo bosque "será un aliado natural en la acción contra el cambio climático", ya que sus árboles permitirán compensar más de 179.000 toneladas de CO2 emitidas en la atmósfera. Además, ha hecho hincapié en que el proyecto, que se extenderá por toda España hasta llegar a las 70.000 hectáreas reforestadas, está concebido para generar un "importante beneficio social", ya que se crearán cerca de un millar de oportunidades de empleo local e inclusivo, atendiendo a los colectivos más vulnerables.

Asimismo, se pondrán en marcha programas de formación que impulsarán la empleabilidad en el sector forestal, "contribuyendo a fijar población en este entorno".

Por su parte, Fernández Vara ha destacado que Las Hurdes es "una comarca muy querida para nosotros por múltiples razones, pero probablemente por una especialmente, porque no hay ninguna otra experiencia que se pueda contar de transformación de un territorio como el que ha sucedido en Las Hurdes".

Por esta razón, ha afirmado, "nos sentimos enormemente orgullosos y vemos también cómo este nuevo mundo que se abre delante de nosotros está lleno de oportunidades de las que vienen de la mano del mundo verde, de la economía verde y circular".

El presidente de la Junta ha explicado que no se puede "no hacer nada, tenemos que ser conscientes de que no se trata solo de compensar los excesos que, por otro lado, se puedan producir, se trata de definir y desarrollar un nuevo proyecto, como el que se está desarrollando en la zona". En este sentido, ha asegurado que "de eso va este proyecto que desde el principio hemos abrazado y que desde el departamento de Política Forestal de la Junta de Extremadura estamos tan ilusionados con él".