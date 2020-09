La Junta ordena el aislamiento social de Eljas, que supera el centenar de casos positivos por el virus

Una nueva localidad extremeña pasa a fase 2 por la incidencia del virus entre sus vecinos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles el aislamiento social de Eljas, una localidad del norte cacereño de poco más de 900 habitantes, que ha superado el centenar de contagios.

Además, debido a la situación de la pandemia, el alumnado, tanto el que estudia en Eljas como el que se desplaza a otras localidades, recibe desde el pasado lunes formación telemática.

El alcalde, Antonio Bellanco, que ha comunicado que también es positivo, ha pedido a sus vecinos que no salgan de casa si no es estrictamente necesario y ha hecho un llamamiento a los familiares que están fuera para que no vayan al pueblo.

Por otro lado, la Junta también ha ordenado que en Malpartida de Cáceres se limiten los aforos y las reuniones en lugares públicos y privados..

Finalmente, la vicepresidenta primera y consejera Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha anunciado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno la prórroga de la fase 2 en Cabeza del Buey (Badajoz), que comenzará el 26 de septiembre y finalizará el 9 de octubre. Las medidas se igualarán a las adoptadas para la ciudad de Badajoz con el fin de contener la propagación de la covid-19, según ha anunciado

Las medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal relativo a esas tres localidades deberán ser ratificadas por la autoridad judicial.