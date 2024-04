La Junta renueva el abono gratuito de autobús y espera llegar a 35.000 extremeños más

La Junta de Extremadura renueva el abono gratuito de autobús para todos los ciudadanos que puso en marcha el socialista Guillermo Fernández Vara en 2023. El consejo de gobierno ha aprobado este martes la convocatoria de subvenciones con un presupuesto que crece hasta los 6, 6 millones de euros para llegar a 35.000 personas más.

En la actualidad se benefician de esta medida 152.000 extremeños titulares de la tarjeta de abono de transporte subvencionado (SATE) y la previsión del Gobierno extremeño es alcanzar los 187.000, según ha precisado en rueda de prensa la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga.

La convocatoria, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, incluye un mayor control para garantizar un buen uso del abono transporte con el establecimiento de sanciones para los usuarios que reserven un billete y finalmente no realicen el viaje sin haberlo anulado previamente. En concreto, cuando se realicen tres reservas de billete y no se haga uso de ellos sin las pertinentes cancelaciones, se desactivará la tarjeta al usuario y no podrá seguir haciendo uso de la misma, aunque “podrá volver a solicitarla”, ha explicado.

De esta convocatoria se pueden beneficiar todos los ciudadanos empadronados en Extremadura para sus desplazamientos en líneas regulares con origen y destino en la comunidad autónoma.