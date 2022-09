La mala suerte de los trenes extremeños: comienzan la semana con una persona arrollada y una colisión con un camión

La línea ferroviaria extremeña no levanta cabeza, cuando no son incidencias, que en las últimas semanas se han ido solventando, son graves incidentes, como los que ocurrieron en la tarde y en la noche del lunes, que se saldaron con una persona muerta, tras ser arrollada por un tren Intercity, que cubría la línea Madrid-Badajoz, y con una colisión contra el remolque de un camión, por parte de otro tren, una hora después, aunque en este caso no ha habido que lamentar daños personales.

El accidente más grave estuvo protagonizado por un Intercity que salió las 17,36 horas de la ciudad de Badajoz, y que, sobre las 20,10 horas, arrolló a una persona que se encontraba en la misma vía, lo que provocó que tuviera que estar detenido durante más de dos horas entre La Bazagona y Casatejada, en la provincia de Cáceres.

Según ha informado Renfe, desde ese momento Renfe se activó el protocolo establecido en estos casos, dando aviso a servicios de emergencias y de seguridad, y se hizo cargo de la investigación Guardia Civil.

En paralelo, se puso en marcha un tren de reserva desde Madrid hacia Navalmoral de la Mata para realizar el transbordo de los viajeros una vez que la autoridad judicial lo permitió, sobre las 22,40 hora. Los viajeros, entre los que no ha habido daños, recibieron información, así como agua y refrigerio.

Colisión contra un camión

El otro accidente se produjo dos hora antes, también protagonizado por un tren de la línea férrea convencional Madrid-Badajoz que cubría el trayecto Sevilla-Badajoz-Madrid, al chocar contra el remolque de un camión en un paso a nivel ubicado en Talavera de la Reina (Toledo), sin que, hubiera resultaran heridos ninguno de los 161 pasajeros que iban en él ni el conductor, aunque la locomotora quedó dañada y fuera de servicio.

Debido a esta circunstancia, el convoy no pudo continuar el viaje, por lo que los pasajeros debieron continuar en autobús hasta su destino.Aunque no hubo heridos, hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios con una ambulancia, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Talavera de la Reina.