La manifestación en defensa del campo será el próximo 2 de diciembre en Mérida

Cinco organizaciones agrarias han convocado una manifestación en Mérida para el próximo 2 de diciembre por los problemas de bajos precios y de subida de los costes de producción, y en contra de la reforma de la PAC, que pretenden que se convierta en una jornada de paro de todo el campo extremeño.

La marcha, con el lema "En defensa de nuestro campo", partirá de los alrededores de la Consejería de Agricultura y finalizará frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

La manifestación está convocada por Asaja, tanto de la provincia de Badajoz como la de Cáceres, La Unión Extremadura, la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), Asociación de Agricultores y Ganaderos (Agryga) y la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas, y está abierta a la incorporación de otras organizaciones agrarias.

En una rueda de prensa, Juan Metidieri (Asaja) ha explicado que están "cansados" de la situación por la que pasa el campo por los bajos precios y el aumento de los costes de producción, a lo que se sumará una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que perjudica a los profesionales y que endurece los requisitos mediombientales.

En referencia a los ecoesquemas, las ayudas ligadas a la prácticas medioambientales, ha recalcado que el ecosistema es fruto de la actividad rural y ha abogado por que "los papeles se adapten al campo" y no al revés como se pretende con la PAC.

A su juicio, los gobernantes hablan mucho de la España vaciada pero contribuyen a ella con sus políticas.

Luis Cortés (La Unión) ha precisado que el problema de la reforma de la PAC no son solo los ecoesquemas, ya que hay una "discriminación" al agricultor profesional, que va a cobrar menos ayudas, y por otros compromisos medioambientales y sociales.

Además, agricultores de los mismos sectores percibirán ayudas distintas al estar incluidos en regiones agrícolas diferentes, según ha denunciado Cortes, que ha reclamado la retirada del plan estratégico de la PAC.

En su opinión, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y la consejera del ramo, Begoña García, "mienten" cuando dicen que los agricultores extremeños van a salir ganando con la nueva PAC.

Metidieri y Cortés han llamado a la participación a las organizaciones que no han querido sumarse, sin citar expresamente a ninguna, aunque Natalia García, de Agryga de Don Benito, ha insistido en que la noticia no es "quién convoca", sino que el campo se une y sale a la calle "sin banderas".

García, que ha señalado que hay dejar de lado las diferencias entre las asociaciones, ha pedido que no haya "protagonismos" en la protesta.

Juan Francisco Rodríguez (Aseprex), que también ha hecho un llamamiento a la participación de los que faltan, ha anunciado que esta es la primera de un conjunto de movilizaciones si no se atienden sus movilizaciones, y que irán más arriba.

A pregunta de los periodistas, Metidieri ha concretado que con esta manifestación, que va a ser "muy importante", persiguen que Fernández Vara se comprometa a crear una mesa para dar ir dando solución a los problemas del campo.

Emilio Íñiguez, de Agrypa de Villanueva de la Serena, ha considerado que el campo no pasa por un buen momento y que "si la agricultura no es rentable, no hay nada".