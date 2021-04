Las personas de entre 79 y 70 años recibirán la vacuna de Janssen la próxima semana

Las personas de entre 79 y 70 años comenzarán a recibir la vacuna de Janssen a partir de las próxima semana, según ha anunciado este viernes el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que ha justificado el retraso en la inoculación de esta fórmula respecto a otras comunidades en que "las áreas de salud tenían el calendario muy hecho".

El primer envío de esta vacuna remitido por el Ministerio de Sanidad ha sido de 3.000 dosis, aunque se prevé que a partir de la próxima semana lleguen más.

No obstante, el consejero ha añadido que "la vacuna es muy estable y se pueda almacenar durante un año". "No había prisa por tenerla que utilizar, sí hay prisa por vacunar pero no por tenerla que utilizar y hemos decidido que no hacíamos un parón a las áreas de salud, cambiándoles las vacunas, que son muy lábiles a la temperatura y al transporte y preferíamos hacerlo de forma programada", ha relatado.

Vergeles ha reconocido que había prisa en que la autorizasen, ya que se trata de una vacuna monodosis, pero que una vez autorizada, las 3.000 dosis "perfectamente las podemos poner hoy, mañana o pasado mañana".

El titular extremeño de Sanidad ha explicado que con esa vacuna se va a seguir protegiendo a la población por grupos de edad, "y nos tendremos que emplear a fondo lo máximo posible por vacunar a los grupos de más edad". También ha destacado que en Extremadura ya se haya vacunado a una de cada tres personas en edad de vacunarse, porque "estamos en un 30 por ciento de la población con al menos una dosis y en un 25 por ciento con dos dosis en los 911.213 extremeños que se pueden vacunar".

Además, ha valorado el hecho de que los mayores de 80 años estén "prácticamente al cien por cien vacunados en primera dosis es muy importante", y que en la franja entre los 70 y 79 años se haya alcanzado el 79 por ciento este jueves con una sola dosis y que en la de 60 a 69 años se haya vacunado al 46 por ciento, lo que "es algo tremendamente importante".

Por último, ha destacado que "ha sido una semana muy importante para la vacunación en toda España" y ha calificado de "grandes hitos que marcan un antes y un después en la historia del covid" la autorización de la EMA para utilizar la vacuna de Jassen.

También ha valorado el acuerdo de la Comisión de Salud para que no haya un intervalo mayor entre dosis "que ha dado mucha tranquilidad y mucha seguridad a las personas que se habían vacunado con ARN mensajero" y el estudio para saber de qué vacunas hay que poner la segunda dosis a las personas que se han vacunado con AstraZeneca.