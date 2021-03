La plataforma contra la mina de Cáceres presentará un proyecto para proteger la Sierra de la Mosca

La Plataforma "Salvemos la Montaña", de Cáceres, seguirá trabajando para conseguir que la Sierra de la Mosca, paraje en el que se quiere poner en marcha la mina de litio a cielo abierto, sea declarado paisaje protegido, que es lo interesa "para frenar" todo el proyecto.

Así lo ha asegurado Maribel Rojo, portavoz de la plataforma tras el encuentro mantenido este miércoles con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Mérida, encuentro del que salen "bastante contentos en general", aunque "ha habido algunas discrepancias".

"La ciudadanía va a seguir luchando para llegar hasta el final, porque lo que todos queremos es que esta mina no exista y llegar hasta las ultimas consecuencias", ha señalado. Por esto, hay algunos aspectos de ese proyecto de protección que hay que cambiar, y así lo harán, pero no ha adelantado más detalles.

Por su parte, el alcalde cacereño, Luis Salaya, que ha acompañado a los miembros de la plataforma, ha dicho que comparten el planteamiento de "no pensar solo en como vamos a trabajar para evitar el proyecto minero, sino pensar después en trabajar para cuidar la Sierra de la Mosca y que que se mantenga el interés que se ha despertado por ella".

A su juicio, la reunión con Fernández Vara ha sido "satisfactoria", ya que se le ha vuelto a trasladar la necesidad de que "se mantenga un proceso riguroso, que se sea garantista y proceso limpio", porque están convenido de que si es así este proyecto "va a decaer". En este sentido, ha dicho que el presidente garantiza un proceso limpio y una buena predisposición a la protección de la zona.

Salaya ha reiterado la colaboración y apoyo a la plataforma, que es la que lleva la iniciativa y un trabajo riguroso y exhaustivo".

A su juicio, decir que el proyecto depende del ayuntamiento cacereño "es decir que el proyecto está acabado" porque el ayuntamiento no va a cambiar de posición y en eso yo estoy muy tranquilo y muy seguro". El primer edil ha afirmado que espera que el proceso dure poco, pero ha precisado que "aunque durase cien años serían cien años de negativa del ayuntamiento".

Salaya indicado que "por suerte" no solo confía en que su equipo de gobierno y grupo político se mantendrá contra el proyecto, sino también en la oposición al mismo del PP, Unidas Podemos y los concejales no adscritos, "y no parece que Ciudadanos vaya a tener mayoría absoluta en las próximas elecciones".