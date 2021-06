La retirada de la mascarilla será gradual, obligatoria en interiores y si no hay distancia de seguridad

El Consejo de Ministros aprobará este jueves el real decreto para modificar el uso de la mascarilla, pero su retirada será "gradual y prudente", ha advertido el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras la reunión del Consejo Interritorial de Salud.

Según ha avanzado, la mascarilla no será obligatoria en exteriores "siempre que se respete una distancia interpersonal de 1,5 metros". Por tanto, es obligatoria en el exterior, ha remarcado Vergeles, cuando no se pueda segurar dicha distancia personal con no convivientes.

Por ello, el consejero ha subrayado la necesidad de llevar una mascarilla a mano para el caso de que no se pueda mantener esa distancia de seguridad con no convivientes o sea necesario su uso ante cualquier situación o circunstancia.

También será obligatoria en interiores de lugares públicos -recintos institucionalizados- y de espacios abiertos al público -un comercio- y en los transportes públicos tanto en avión, autobús o metro, así como en los andenes.

Será igualmente obligatorio el uso de las mascarillas en los eventos multitudinarios como un concierto, pero si ese evento es sentado y se respeta el metro y medio de distancia, no será obligatorio. Si no hay distancia de seguridad, es obligatorio, ha vuelto a reiterar.

Usuario y trabajadores de residencias

Por otro lado, la mascarilla dejará de ser obligatoria para los usuarios de aquellas residencias donde el 80 por ciento de la población esté vacunada, pero sí será obligada para los trabajadores de esos centros y las visitas; y lo mismo ocurrirá en servicios esenciales, como un parque de bomberos.

En el caso de la región, ninguna residencia extremeña está por debajo del 80 %, por lo que los usuarios de las mismas podrán no llevarla.

Preguntado por "lo recomendable o "obligatorio" en cuanto al uso de las mascarilla en el caso concreto del Teatro Romano de Mérida durante la celebración del festival teatral, Vergeles ha apuntado que "con un aforo del 75 %, dudo yo que se pueda mantener la distancia" de seguridad, por lo que lo obligatorio será "utilizar la mascarilla".

"Si con el 75 % hubiera distancia de seguridad, no hay que utilizar mascarilla; si no lo hay, no se dude" en su sudo, ha afirmado.

"Habrá dudas" para diversas situaciones, "pero la Ponencia de Vacunas seguirá interpretando el real decreto", ha añadido el consejero de Sanidad, quien ha trasladado al Consejo Interterritorial la necesidad de conocer si los centros sanitarios se enmarcan bajo las pautas de los centros residenciales o como servicio esencial de cara a conocer el uso de las mascarillas en su interior.