Sanidad limita aforos y reuniones en Cáceres para frenar los contagios

En Badajoz se levantan el lunes las restricciones impuestas hace 15 días debido a la buena evolución de los contagios y ese mismo día se aplicarán en Cáceres medidas similares a las aplicadas en la capital pacense para frenar la evolución de la epidemia. En principio será durante un periodo de dos semanas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha reunido este mediodía de forma telemática y extraordinaria para aprobar las medidas que se impondrán en Cáceres por la incidencia acumulada y la elevada positividad de las PCR que se realizan, según han explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una rueda de prensa acompañado por el alcalde, Luis Salaya.

Vergeles ha insistido en varias ocasiones en que son decisiones “eminentemente preventivas”, es decir, que “ni son excepcionales, ni suponen un cambio de fase, ni restringen la movilidad de las personas, ni es el confinamiento de Cáceres”.

Y es que en la argumentación del consejero ha estado muy presente que en ningún momento se quiere afectar a la economía de la ciudad, dada “la importancia de Cáceres en cuanto a actividad cultural y patrimonial” y de turismo de congresos y encuentros empresariales.

No obstante, el alcalde ha asegurado que no se ha “regateado” ninguna medida con la Junta de Extremadura, “aunque entendemos que habrá un coste económico, pero no tiene sentido en estos momentos el debate entre la salud y la vida de las personas y la economía”.

Indicadores epidemiológicos

La incidencia acumulada (IA) de la Covid-19 en la ciudad a 14 días es de 288 casos por 100.000 habitantes, por encima de los 250 casos que marcan organismos europeos. También es una incidencia superior a la media extremeña y está “ligeramente por encima” de los datos nacionales, ha indicado el consejero de Sanidad.

En cuanto, la IA a siete días indica una “tendencia clara” a la estabilización con 123 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, hay otro parámetro que desde el 30 de septiembre preocupan a Sanidad: la positividad de las PCR ha pasado del 12,6% la semana pasada al 14,20% esta semana.

Esto unido a que la Zona Centro es la que presenta peores datos y que la tiene una población más envejecida. La incidencia acumulada es de 441 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y la tasa de positividad de las pruebas PCR está en el 25%, cinco veces por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

A partir del lunes

Las medidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este sábado y entrarán en vigor en la noche del domingo al lunes. A partir de entonces se limitarán las reuniones a un máximo de diez personas, los velatorios serán con 25 persona en espacios abiertos y 15 en cerrados, y el culto y las celebraciones religiosas tendrán un aforo máximo del 50%.

Los comercios tendrán que reducir su aforo también al 50%, al igual que el interior de los restaurantes y los bares, que, además, tendrán que eliminar el servicio de barra. Las terrazas de estos establecimientos también deberán estar al 50%, ajustándose al espacio de su licencia o al permitido por el Ayuntamiento hasta la entrada en vigor de las medidas.

Los museos, bibliotecas, archivos, salas de exposiciones e instalaciones deportivas deberán estar al 50%, misma cifra que los congresos, conferencias y encuentros profesionales. Y el número máximo de asistentes a un evento no podrá superar las 400 personas, pero si el número previsto fuera mayor los organizadores tendrán que pedir permiso a Salud Pública.

El alcalde de Cáceres ha asegurado que el Ayuntamiento no autorizará restricciones mayores y ha agradecido a los empresarios de hostelería su comportamiento en la actual situación y, especialmente, en las últimas dos semanas, en las que la ciudad llegó a tener una incidencia acumulada mayor a la actual, aunque en ese momento no se tomaron estas medidas.