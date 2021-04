Turismo y hostelería urgen a Sanidad un plan de actuación para planificar la temporada

A estas altura del año, los sectores del turismo y de la hostelería de Extremadura estarían comenzando su temporada alta, con reservas y celebraciones que, en muchos casos, les obligaría a colgar el cartel de completo. 2020 no fue así por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 pero este año manejan otras previsiones. Por ello, para planificar los meses de primavera y verano, estos empresarios han pedido a Sanidad que aclare cuanto antes cuáles van a ser las reglas del juego y qué medidas se van a tomar en la región o en cada localidad en función de la situación de la pandemia.

La Consejería de Sanidad ultima el denominado 'semáforo covid', que establecerá cuatro niveles de alerta que permitirán aliviar o intensificar las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. El presidente de Fexbares, José Parodi, lo considera una buena herramienta porque permitirá tomar decisiones en cada localidad y no en el conjunto de la comunidad, "pero tampoco es que se trate de una novedad porque ya hay regiones de España que lo están aplicando y en Extremadura se cierran municipios según su incidencia".

No obstante, se conoce la guía de aplicación general que se aprobó a finales de marzo en el Consejo Interterritorial de Salud pero las comunidades pueden realizar ajustes. Sin embargo, los empresarios desconocen cómo se quiere aplicar en Extremadura. "Estamos muy preocupados porque llegamos a mayo, el mes de las celebraciones por excelencia y no sabemos con qué reglas vamos a jugar. No podemos levantarnos todas las mañanas con un sobresalto", explica Parodi, que espera una reunión con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en los próximos días.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel Moreno, también ha reclamado la "necesidad de una hoja de ruta". La puesta en marcha del 'semáforo covid' cuenta con el visto bueno de estos empresarios pero reclaman que su implantación venga acompañada de ayudas económicas para los negocios afectados por las restricciones, ya sea el cierre de la actividad esencial o el endurecimiento de los aforos, y también para el ocio nocturno y las empresas de restauración.

Moreno ha pedido también que se atrase una hora el toque de queda (hasta las 12 de la noche) de forma que los restaurantes puedan servir cenas hasta esa hora, ya que, según calcula el sector, supone entre un 30% y 40% de su facturación. La Junta ya ha pospuesto esta decisión un par de semanas hasta comprobar qué consecuencias ha tenido la Semana Santa en los datos epidemiológicos. Además, hay que recordar que el 9 de mayo decaerá el estado de alarma y, con ello, medidas como la limitación de movilidad nocturna.

Certificado Verde Digital

Para impulsar el turismo regional esta temporada, Extremadura ha solicitado participar en el proyecto piloto para la puesta en marcha del denominado "Certificado Verde Digital", un código QR que, dirigido a facilitar la movilidad internacional de turistas, contendrá información relacionada con el viajero en cuanto a vacunación y pruebas diagnósticas negativas.

Esta petición de participar activamente en el proyecto piloto de este certificado, en el que participarán inicialmente siete comunidades autónomas, ya ha sido trasladada por el consejero de Sanidad en el seno de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

El Certificado Verde Digital tiene tres objetivos: facilitar la movilidad internacional, garantizar la salud pública de las personas viajeras y retomar la actividad turística y, por ende, la hostelería y el comercio.

A través de este certificado, que consistirá en un código QR, se podrá conocer si la persona está vacunada, si se ha realizado una prueba diagnóstica en las 72 horas anteriores con resultado negativo y si ha pasado la enfermedad y mantiene las cifras de anticuerpos.

Será emitido por las CCAA, el Ministerio de Sanidad y los laboratorios, aunque sólo podrá ser certificado por las CCAA y el citado Ministerio, y la interpretación del mismo se realizará a través de un sistema interoperable europeo, denominado SPTH, y dirigido a aquellos viajeros que quieran llegar a España.

Una vez sea desarrollado, en un plazo no superior a más de seis semanas, se acometerá una proceso piloto de funcionamiento con la idea de que a finales de junio "lo pongamos en marcha". De hecho, Extremadura ha pedido que este mismo certificado pueda ser utilizado para la movilidad nacional.