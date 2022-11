Vergeles plantea un acuerdo con Portugal para mejorar la sanidad en la zona de Alcántara

La Junta no descarta un acuerdo con Portugal para mejorar conjuntamente la atención sanitaria en la zona fronteriza de Valencia y San Vicente de Alcántara, y de momento rectifica para que haya una ambulancia de soporte vital básico, tras la manifestación habida el sábado de 2.000 personas en la primera de esas localidades.

Ha sido la demostración popular más grande jamás hecha en la comarca según la Plataforma Ciudadana pro Hospital en Sierra de San Pedro.

Vecinos de la comarca demandaron servicios sanitarios para la zona, que considera como una de las más abandonadas de Extremadura.

Entre sus reivindicaciones, el mantenimiento de la ambulancia de Soporte Vital Básico -que luego el consejero de Sanidad, Vergeles confirmó- y que se cubra la plaza permanente de Pediatría, además de mejoras en los equipos, maquinaria del centro de salud y la creación de un hospital en la zona.

Según la plataforma, la Mancomunidad Sierra de San Pedro es una de las zonas más desfavorecidas de toda la Península Ibérica, donde se necesita una hora y media para desplazarse al hospital más cercano.

Colaboración fronteriza

Horas después el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, señaló que no descarta alcanzar un acuerdo con Portugal para mejorar la atención sanitaria a la zona de Valencia de Alcántara, como se ha hecho para otras zonas fronterizas.

El consejero, que mostró su respeto por esta movilización, ha alabado que lo hacen a través de sus alcaldes y alcaldesas, “con los que estamos planificando como poder dar respuesta a las necesidades que se están planteando”.

De hecho, ha señalado que una de ellas, la referida a la presencia de una ambulancia de soporte vital básico, que en su día se había suprimido del pliego , ya está corregida. Ha reconocido que se habían aplicado criterios de utilización y lo que ha hecho es aplicar también los que marca la Ley de Reto Demográfico, y hay una distancia de 90 kilómetros desde Valencia de Alcántara hasta el hospital más cercano, lo que ha hecho que se tenga que reconsiderar.

Por ello, ya está funcionando el soporte vital como complemento a la Unidad Medicalizada de San Vicente de Alcántara.

Otra cuestión sobre la que se trabaja es cómo atender enfermedades que depende del tiempo su atención, como infarto o ictus, y en las próximas semanas haber se abordará con el alcalde para hacer programación, con lo que quedaría hacer más confortable el transporte para las persona que tendrían que recibir quimioterapia o hemodiálisis.

En cuanto a la demanda de un hospital, Vergeles ha señalado que con la cifra de población no hay posibilidad de construir uno en la zona “y esto lo saben los alcaldes”, aunque no significa que no se pueda hacer algo para adaptarse a las necesidades.

En este sentido, no ha descartado que al ser una zona rayana se pueda llegar a convenios con Portugal como se ha hecho con otras zonas.

¿Y Talarrubias?

La Plataforma por un Hospital en la Sierra San Pedro ha preguntado entonces al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, “cuanta población hace falta tener” para que la zona de Valencia de Alcántara cuente con uh hospital.

En varios mensajes en redes sociales, esta plataforma responde. “¿Cuánta población hace falta para tener derecho a un hospital, señor Vergeles? Díganos la cifra mágica”, interpela la plataforma, que añade que en el invierno son más de 13.000 habitantes y en verano se alcanzan los 35.000.

Además, se pregunta cuántos habitantes hay en Talarrubias (Badajoz), donde sí existe un hospital; una localidad que tiene 3.420 habitantes

En cuanto a la opción de alcanzar acuerdos con Portugal para mejorar la atención sanitaria de la comarca, que no descarta Vergeles, esta plataforma se pregunta si “de verdad” es es la solución y “qué pasa con nuestra gente de Herreruela, Cedillo, Herrera, Santiago, Salorino, Membrío, Carbajo...”.