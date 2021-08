De Carlos V a la fibra óptica

Más de cinco siglos han pasado desde que Carlos V llegara al Castillo de los Condes de Oropesa, donde permaneció alojado desde el 11 de noviembre de 1556 hasta el 3 de febrero de 1557, fecha en que finalizaron las obras de la casa palacio que mandó construir junto al Monasterio de Yuste. Cinco siglos de conflictos, conquistas, reconquistas, abdicaciones, descubrimientos y muchos avances. Uno de ellos, la fibra óptica.

Y es que Paradores de Turismo de España ha elegido a Telefónica, a través de un concurso público, como socio tecnológico para culminar su proceso de digitalización, implantando una red de alta disponibilidad y banda ancha ultrarrápida en los 97 emplazamientos que la hotelera pública tiene repartidos en 16 Comunidades Autónomas.

Este reto incluye los siete Paradores de Extremadura, como son los de Zafra, Mérida, Trujillo, Guadalupe, Cáceres, Plasencia y Jarandilla de la Vera.

Y en este último, el de Jarandilla de la Vera, hacemos una parada, en el Castillo de Jarandilla, castillo-palacio de los Condes de Oropesa o castillo de Carlos V. Una fortaleza del sigloXIII, donde, por invitación del Conde de Oropesa, Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa, se hospedó Carlos V hasta que pudo trasladarse finalmente a su residencia en el Monasterio de Yuste.

Hablamos con Natalia Martínez, directora del Parador, quien nos confiesa que, hoy en día, los clientes demandan todos los servicios, pero la red wifi supera a los demás. “Es raro que, en una familia o en una habitación, cada cliente no traiga su móvil, portátil o tablet, lo que supone una media de tres equipos conectados en cada estancia, como mínimo. Y, además, el cliente solicita que todos puedan funcionar a la vez”. En la piscina y en nuestro patio de armas hemos instalado wifi para los clientes, por esa demanda de conexión en cada momento y cada lugar, explica.

En una cadena como Paradores, donde el estándar de calidad para todos los establecimientos es muy similar, el cliente confía en que se le ofrezca un equipamiento homogéneo de un parador a otro, por ese motivo “el parador de Jarandilla no podía quedarse atrás”.

La persona que elige alojarse en el Parador de Jarandilla lo hace porque desea vivir una experiencia en una fortaleza del siglo XIII. Resulta casi mágico el haber hecho posible la convivencia entre lo histórico y la moderno. El haber sabido mantener la esencia del Castillo con la garantía de ofrecer un buen servicio de internet que le permita al cliente desarrollar todo un mundo de posibilidades a través de una buena conexión.

Como describe Natalia Martínez al Parador de Jarandilla no sólo se viene a dormir, por eso “la red wifi permite a los clientes disponer de internet de alta velocidad, y eso supone mejorar la experiencia de su estancia. También supone para nosotros el poder llegar a clientes de empresa, y eventos, en los que se necesite un amplio ancho de banda, y realizar videoconferencias o emisiones en streaming, cosa que hasta ahora no se podía realizar al no disponer de dicho servicio, ni tampoco poder ofrecerlo. Nos abre la posibilidad de ampliar nuestros nichos de mercado”.

Hace unos días, explica Natalia Martínez, en un evento con clientes mediáticos, necesitaban retransmitir un programa de radio en directo, y para ello precisaban de un ancho de banda de mínimo 20 MB, “eso que quizá en una ciudad está a la orden del día, hace unos meses hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Sin embargo, pudimos ofrecerles un ancho de banda de 75MB. La conexión se realizó sin ningún tipo de problema técnico, fue un éxito. Y a la vez el resto de los clientes alojados, pudieron disfrutar de internet sin ningún corte”.

El hecho de que el Parador de Jarandilla disponga de un servicio de fibra óptica “nos permite llegar a velocidades de transmisión de datos que hace unos meses, ni siquiera nos podíamos imaginar”. Una de las quejas/sugerencias de los clientes era relativa a la necesidad de mejorar la velocidad de la wifi, algo que ya no ocurre desde que contamos con el servicio de fibra.

Antes y después de la fibra

Según cuenta la directora del Parador extremeño, antes de la instalación de la fibra óptica tan solo podían tener dos líneas de ADSL, con una velocidad máxima de 10MB, que la mayoría del tiempo no llegaba a esa velocidad, “y se hacía totalmente insuficiente para nuestro parador”.

Desde hace un par de años, se consiguió, con un gran esfuerzo, internet de radio, que ofrecía una velocidad de 20 MB. Lo que supuso un avance y un cambio importante. Hace unos meses, con la instalación de la fibra óptica de Telefónica, se ha multiplicado dicha velocidad a 600 MB. “Ha sido un cambio total, que incluso nos ha permitido poder tener la implantación de comanderos electrónicos en nuestro bar y restaurante, con wifi”.

Natalia Martínez explica que “si bien es cierto, que no tenemos totalmente abierto el servicio al cliente, y la tenemos limitada a 50 MB, para no saturar la red en un momento dado por un mismo cliente, y ofrecer un servicio de calidad a todos, esa velocidad te permite dar un servicio de óptima calidad al cliente, y ver cualquier video o servicio en streaming que es lo que ocupa mayor ancho de banda sin cortes. También y para eventos o peticiones especiales, podemos modificarlo y aumentarla a la velocidad que podamos precisar según las necesidades.

Sin duda, el cambio en Paradores desde el punto de vista tecnológico ha sido sorprendente en estos últimos años. “Incluso para los que estamos en el día a día, significa cambios que debemos asumir, y que cuando echas la vista atrás, te sorprendes lo que hemos evolucionado en tan poco tiempo. Compañeros que estuvieron antes que nosotros y que realizaban las facturas en papel y bolígrafo no se imaginarían que hoy en día trabajásemos en la forma en que trabajamos y las posibilidades que ello nos brinda, para vender incluso en mercados localizados en la otra punta del planeta, y en el momento. Sin esperas”.