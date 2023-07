Cuándo Sábado, 9 de septiembre. 13.45 h Dónde Plaza de María Pita, A Coruña Entrada gratuita

Un magnífico hilo conductor

Además, durante los dos días de charlas, conciertos, entrevistas y espectáculos que se vivirán en A Coruña, contaremos con el mejor maestro de ceremonias. El actor Carlos Blanco será el hilo conductor entre las diferentes actividades y sorprenderá al público asistente con su capacidad de improvisación y humor.

Carlos Blanco. Actor. (Villagarcía de Arosa, 1959). Ha sido presentador de la Radio Galega y ha trabajado en multitud de programas y series de la TVG como presentador y actor. Comenzó en el cine de la mano de directores como Patricia Ferreira o Antón Reixa, y entre sus películas más destacadas se encuentran El lápiz del carpintero (2003), Heroína (2005), Cargo (2006), o Volver (2006) de Pedro Almodóvar. En 2018 interpretó a Laureano Oubiña en la serie Fariña y ha participado en la última temporada de Rapa. También ha recorrido Galicia como monologuista y en el año 2018 fue galardonado con el Premio Rebulir da Cultura Galega en la modalidad de Artes Escénicas.

Pronto anunciaremos el programa completo del FIC 2023. Ya han confirmado su presencia, entre otros, el periodista y escritor italiano Roberto Saviano que conversará con Ignacio Escolar, director de elDiario.es y Nacho Carretero, periodista y autor de Fariña. También participará James Rhodes, que será entrevistado mientras interpreta algunos temas al piano.

En la plaza de María Pita ofrecerán conciertos gratuitos el grupo León Benavente, la cantante peruana Pamela Rodríguez, Carlangas, ex líder del grupo Novedades Carminha, y Fillas de Cassandra, banda feminista gallega.

