Antonio de la Torre: "Se cruza la línea invisible cuando solucionas los problemas matando"

La serie de Mariano Barroso ha cruzado las trincheras de la pandemia a base de armas invisibles. La línea invisible, laproducción de Movistar+ se iba a presentar, por todo lo alto, en el Festival de Málaga, pero el certamen de cine español recibió el tsunami del coronavirus justo la semana que arrancó la cuarentena.

La línea invisible ha llegado a nuestras casas con una premiere online, con Movistar ofreciendo su plataforma de manera gratuita durante un mes y mediante entrevistas que, en vez de la azotea de un hotel malagueño con vistas al Mediterráneo, se han celebrado por teléfono o videollamada.

Al otro lado del teléfono nos atiende Antonio de la Torre. En La línea invisible interpreta al comisario Melitón Manzanas, un implacable jefe de policía franquista que quiere atajar de raíz y con las artes propias de una dictadura, el germen de un movimiento independentista y marxista: el nacimiento de ETA. El actor malagueño se mimetiza con un policía del régimen, que cree que hace lo correcto y no tiene reparos en emplear la violencia para conseguirlo.

Morir y matar, víctima y verdugo: ¿cuál es esa línea invisible?

La línea invisible es matar, solucionar los problemas matando. El régimen era violento, no vamos a blanquear ahora una dictadura sanguinaria. Me he acercado al personaje de una manera humana. Un hombre que hace lo que tiene que hacer, que cumple con su deber. No quería hacer una figura maniquea.

¿Cómo se prepara un villano?

Primero no preparándose un villano, porque si no, empiezas equivocado. Es una persona que tiene unas circunstancias, una época, una mentalidad y a partir de ahí lo haces. Él hace lo que tiene que hacer, no piensa que esté haciendo el mal, cumple con su obligación, que es mantener el orden.

¿En qué se ha basado la investigación de tu personaje?

Hablé con la familia de Melitón Manzanas. Nos dieron una visión de cómo era él, cómo era en familia y qué le gustaba. También hay un informe del gobierno vasco sobre las torturas. Hay documentadas como 3.500 personas torturadas, que todavía siguen vivas. Pude hablar con unas cuantas, que aseguran que fueron torturadas por él. Me hablaron de su personalidad.

Seguir leyendo en FilmAnd