La Xunta endurece las restricciones contra el coronavirus en cinco municipios de Pontevedra y uno de A Coruña

La Xunta de Galicia ha decido endurecer las medidas restrictivas contra la expansión del coronavirus en cinco municipios de Pontevedra y uno de A Coruña. En los ayuntamientos pontevedreses de Lalín, A Guarda, O Rosal, Vilaboa y Poio y el coruñés de Laxe se aplicarán desde la medionoche del sábado limitaciones del 50% en los aforos y de diez personas como máximo para reuniones públicas y privadas, entre otras. Las medidas se mantendrán, al menos, durante una semana.

Estas restricciones son similares a las que ya se aplican en otros ayuntamientos de Galicia en los que la Consellería de Sanidade, que no ha facilitado sus criterios para aplicarlas, considera que ha aumentado el riesgo de contagio o de casos. Desde esta medianoche, estos seis ayuntamientos se suman a los de A Coruña, Arteixo, Carballo, A Laracha, Ponteceso, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ourense. En total, son 15 los municipios que tienen más medidas de control debido a la expansión del virus.

El Gobierno prohíbe en estos ayuntamientos las reuniones que superen los diez asistentes y el consumo en la barra de establecimientos de hostelería, que no deberán superar la mitad de su capacidad. Esta limitación del aforo también se aplicará a comercios, bibliotecas, autoescuelas, academias y centros de enseñanza no reglados, así como a celebraciones. Bodas, bautizos y comuniones no podrán superar ni el 50% del aforo del establecimiento ni concentrar a más de 50 personas en espacios cerrados ni a 200 al aire libre. Para el caso de las celebraciones, las medidas de restricción no se comenzarán a aplicar hasta el próximo lunes.

Evolución de la pandemia

El nivel de contagios en Galicia se mantiene por encima de los 200 diarios mientras que suma fallecimientos de pacientes con COVID-19 prácticamente todos los días en las últimas dos semanas. Solo en una jornada de las pasadas 14 no se registraron muertes relacionadas con el virus. En las pasadas 24 horas han sido cuatro las personas que han fallecido en la comunidad y 676 desde el inicio de la pandemia.

En las últimas horas han aumentado también las hospitalizaciones de pacientes de coronavirus. Un total de 18 personas han sido ingresadas en centros de la comunidad, por lo que el número de positivos que precisan cuidados hospitalarios alcanza ya los 227. De ellos, 26, uno más que ayer, se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Las áreas sanitarias que incrementan su número de pacientes respecto a la jornada de ayer son Santiago, Pontevedra y Vigo. Este dato de casos activos solo refleja la diferencia entre las altas y las bajas de pacientes comparadas con las pasadas 24 horas, por lo que que el número de casos activos baje no significa que no se hayan identificado nuevos pacientes de COVID-19. Por número total de casos, las que más tienen son A Coruña con 1.403, Lugo con 855 y Santiago con 689. Les siguen Ourense con 463, Pontevedra con 413, Vigo con 364 y Ferrol con 174.

En las últimas horas se han realizado 4.732 pruebas PCR en la comunidad.