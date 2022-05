10.000 personas bailando a empujones: Ourense al borde de la avalancha al son de La Panorama y sin casi policía

A las 21.30 empezaba el gran final de las Festas de O Couto en Ourense. Primero, la orquesta Eureka y después el gran cierre con la Panorama. La gran afluencia de público congregado estuvo al borde de la avalancha con 10.000 personas bailando a empujones y las calles aledañas a la verbena completamente bloqueadas.

No hubo que lamentar daños y la presencia policial brilló por su ausencia, tal y como han denunciado en un comunicado los portavoces municipales del Partido Socialista. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se felicita de un éxito que ha comparado con 'Woodstock'. El cantante de la orquesta, sin embargo, no lo ve igual: tuvo que parar el concierto en varias ocasiones y, en declaraciones a La Voz de Galicia, asegura que “en 40 nunca me pasó tener que pedir que no entrada más gente en la fiesta”.

Los vídeos que los presentes han subido a redes sociales hablan por sí solos. En este, grabado desde un balcón cercano, se puede observar como apenas había un hueco libre en las calles que rodearon al escenario.

Locura lo vivido ayer en o Couto - Ourense… pero también hay que tomar medidas y tener protocolos para evitar lo que pasó ayer que podía haber derivado en algo peligroso… #panorama #ocouto #ourense pic.twitter.com/sMjLhuSAD6 — Mario Álvarez (@MarioAlvrz) 17 de mayo de 2022

A pesar de las quejas y temores de algunos vecinos, el alcalde de la localidad, Gonzalo Pérez Jácome, habla de éxito. Para el polémico regidor de la tercera ciudad de Galicia lo sucedido en sus calles se parece más a Woodstock que a un problema de seguridad ciudadana.

Éxito total. pic.twitter.com/ihx9phjd3s — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 17 de mayo de 2022

El PSOE de Ourense ha considerado “extremadamente grave” la “total falta de previsión” del gobierno local durante la noche del 16 al 17 de mayo y ha advertido de que se puso “en grave riesgo a miles de personas” que se acercaron al espectáculo y a calles adyacentes para el espectáculo.

“El desgobierno de Jácome y el PP pusieron en peligro a los vecinos y esto no puede quedar impune”, señalan en un comunicado. “No podemos permitir que se juegue con algo tan serio como la seguridad y que no pase nada”, ha sentenciado el PSOE, que ha advertido de que una de las calles se convirtió “en una ratonero” de la que era “imposible salir”.

Según la información de la que disponen los socialistas, los refuerzos previstos en los turnos de la policía local fueron “absolutamente escasos” y “para colmo, en el 17 fueron anulados”.