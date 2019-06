El PP gallego ve ahora "muy positivo" su bipartito con Jácome, a quien Feijóo consideraba "letal" para Ourense

Este lunes Gonzalo Pérez Jácome llegó por primera vez a la casa consistorial de Ourense, donde aseguró que no se encontró a casi nadie. En las primeras horas del día comenzaron a trascender, a través de la información de la edición ourensana de Faro de Vigo, las grandes líneas del reparto de competencias en el bipartito que Democracia Ourensana formará con el PP. Los de Jácome actuarán como socio mayoritario de la alianza a pesar de tener menos votos que un PP que, no obstante, arrancó dos contrapartidas esenciales: la ya conocida, el compromiso de apoyo a José Manuel Baltar. Y la ocultada el día de la firma: la promesa de que DO no se presente a las elecciones gallegas -en 2016 debutó en ellas con 7.723 votos-.

Pero, más de la vertiente estrictamente local, el acuerdo con el que el PP ha otorgado a Jácome la alcaldía de Ourense a cambio de salvar al baltarismo y con él, la estabilidad de un pilar fundamental del PPdeG para las elecciones al Parlamento gallego, previstas para 2020, sigue teniendo una derivada gallega. La dirección de los populares gallegos, que optó por el perfil bajo durante las negociaciones, se ha visto obligada este lunes a pronunciarse al respecto por boca de su secretario general, Miguel Tellado. También a través del propio presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo, que durante la campaña del 26M había considerado como "letal" para Ourense la posibilidad de que Pérez Jácome lograra la alcaldía a la que acaba de ascender con los votos del PP.

Feijóo y su vicepresidente en la Xunta, Alfonso Rueda EFE

Según el número dos de los populares gallegos, el bipartito de Democracia Ourensana con el PP no responde a un "reparto de sillas", sino a un "programa" centrado "en el crecimiento económico" y en la "mejora de los servicios públicos". Por eso dice estar convencido de que va a resultar "muy positivo para los intereses de Ourense". No obstante, entre estos elogios Tellado también señala al PSdeG para situarlo como "culpable" último de lo sucedido al no haber "aceptado" la "propuesta" de que "gobernara la lista más votada" en el Ayuntamiento y también en la Diputación, donde no existe votación ciudadana.

También Feijóo se ha dirigido en términos semejantes a los socialistas para reprocharles que no hayan aceptado gobernar el Ayuntamiento a cambio de permitir el mantenimiento de Baltar en la Diputación. "Descubrimos que Jácome iba a ser alcalde sí o sí" porque si no pactaba con el PP, pactaría con el PSdeG, dice Feijóo, quien señala esta circunstancia como el motivo para "llegar a un acuerdo" de "estabilidad" en las dos instituciones aunque implique poner el bastón de mando en las manos del dirigente al que consideraba "letal". En este sentido, matizó Feijóo al ser preguntado al respecto en un acto de la Xunta en Pontevedra, dice tener confianza en que el "comportamiento" de Jácome en la alcaldía no sea "como el que tuvo en la oposición". En ese caso, "yo lo criticaré", avanza.

"Feijóo cierra su ciclo con un bochorno"

Gonzalo Caballero, secretario general del PSdeG EFE

Los "malabarismos" de los populares para justificar el voto a Jácome para la alcaldía y el posterior bipartito son señalados por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, para apuntalar su tesis del fin de "ciclo de Feijóo". "Feijóo decía que Jácome era letal y Jácome decía que Baltar era tóxico", recordó el socialista, desde cuyo punto de vista el propio presidente de la Xunta y del PPdeG debería tener "valor" para explicar, pública y conjuntamente con Baltar y el nuevo alcalde, los términos exactos del "cambio de cromos" con el que "traicionan al electorado de Ourense".

"Feijóo cierra su ciclo político con un ejercicio de indignidad política y con un bochorno y un esperpento que Galicia no merece", lamenta Caballero, desde cuyo punto de vista "miles de ourensanos se arrepienten de lo votado", toda vez que "los votantes del PP no quieren a Jácome y los de Jácome no quieren a Baltar", más aún teniendo en cuenta el historial de "improperios y descalificaciones" mutuas de la campaña y de los últimos años, enfatiza.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ve en lo sucedido en Ourense una muestra del "declive del PP" en Galicia. "A Feijóo no le importa hipotecar el futuro de Ourense" otorgando el poder a quien veía letal "con tal de mantener el cacicato de los Baltar", dice la líder nacionalista, quien cree que Feijóo está demostrando que para él "la política es mantenerse en el poder, caiga quien caiga y a toda costa". Para el Bloque esta también es una muestra del final de la etapa de Feijóo en el poder.