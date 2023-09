Paul Weller actúa en Vigo, Santiago celebra los festivales HolaNOLA, WOS y Maré y Bueu se llena de buen cine

El verano climatológico se resiste a abandonarnos y en lo que respecta a la actividad cultural también estamos de enhorabuena, porque la semana viene muy cargada de actividad y con la presencia de destacados artistas internacionales, entre los que sobresale el mítico Paul Weller, que actúa el sábado 16 en Vigo. Por esas cosas que tienen los programadores esta semana coinciden tres festivales de música en Santiago y todos ellos con propuestas muy interesantes. Durante el fin de semana concluyen el HolaNOLA y el WOS y a partir del miércoles 20 comenzará el Maré, centrado en Músicas del Mundo. Habrá que hacer un sudoku para no perderse entre tanto concierto a las mismas horas, pero todo es cuestión de organizarse.

En A Coruña la cosa es más fácil, este sábado 16 actúa en el Coliseum David Bisbal, el triunfito con el que empezó todo, y el martes 19 arranca el festival Noites do Porto (se prolonga hasta el siguiente fin de semana) con un concierto de los norteamericanos Nada Surf en el Garufa Club. Fuera de la música hay que destacar el final del festival FICBUEU que concluye este fin de semana con una gran programación internacional en el mundo del cortometraje, la celebración de la Noche del Patrimonio en Santiago este sábado 16 y las actuaciones de Berto Romero en el Teatro A Fundación de Vigo durante este fin de semana. Como podéis comprobar no hay razones para quedarse en casa estos días. Vamos con todo.

El rey del pop-rock británico en Vigo. Auditorio Mar de Vigo. Sábado 16 de septiembre

Es sin duda uno de los grandes nombres de la historia del pop-rock británico y eso, sin duda, ya es decir mucho. Paul Weller llega a Vigo con un nuevo disco bajo el brazo (Will of the People) en el que reúne una treintena de temas inéditos que no habían formado parte de ninguno de sus álbumes de estudio. Su trayectoria en grupos míticos como The Jam y The Style Council le avala como un artista imprescindible. Aún queda alguna entrada, aquí las encuentras.

Semana de festivales en Santiago. Diversos escenarios. Hasta el domingo 24 de septiembre

La tormenta perfecta de los festivales se forma esta semana en Santiago con el final del HolaNOLA y el WOS y el inicio del Maré. El HolaNOLA ahonda en la conexión entre las músicas de la Península Ibérica y Nueva Orleáns y nos trae estos días a artistas como Sabine McAlla, Steph Green y Sam Doors. La mayoría de las actuaciones son en el Riquela Club (aquí más info). El WOS se centra en la música y la cultura alternativa, sobre todo de matriz electrónica y experimental, y reparte su actividad por distintos puntos de la ciudad. El programa es muy extenso y aquí puedes echarle un vistazo.

Y a partir del miércoles 20 el festival Maré, centrado en las músicas atlánticas, toma el relevo con actuaciones de artistas como Fémina, Bía Ferreira, Nidia Góngora y Amancio Prada. Aquí más info.

Cine del bueno en Bueu. Diversos escenarios. Hasta el domingo 17 de septiembre

El FICBUEU llega a su fin después de 16 días de proyecciones y muchas actividades complementarias. Destacados cortometrajistas nacionales e internacionales han pasado estos días por un evento que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de los cinéfilos en Galicia. Este fin de semana todavía hay proyecciones y el sábado 16 se conocerá el palmarés del festival. Aquí tienes más info.

Arranca Noites do Porto en A Coruña. Diversos escenarios. Hasta el domingo 24 de septiembre

Este martes 19 comienza el festival Noites do Porto de A Coruña con la actuación de los norteamericanos Nada Surf en el Garufa Club. Posteriormente los conciertos tendrán lugar en el Muelle de Batería de A Coruña, con Rodrigo Cuevas y La Plazuela que se presentarán el jueves 21. Ya para el próximo fin de semana llegarán artistas como Deluxe, Triángulo de Amor Bizarro y Sen Senra. Aquí más info y entradas.

Otras propuestas:

David Bisbal en el Coliseum: el artista almeriense llega a A Coruña este sábado 16 con la gira de su disco Me siento vivo y además repasará los éxitos de sus veinte años de trayectoria. Aquí entradas.

Berto Romero en Vigo: sin duda es uno de los grandes del humor en España de los últimos años y ahora llega a el Teatro A Fundación de Vigo con un nuevo espectáculo en el que da rienda suelta a todas sus habilidades. Aquí entradas.

Noite do Patrimonio en Santiago: la capital gallega celebra una noche dedicada a poner en valor su gran patrimonio cultural con visitas guiadas, actuaciones y talleres, entre otras actividades gratuitas. Aquí el programa completo.