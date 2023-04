Los Rufus visitan Galicia, Wainwright en A Coruña y los T. Firefly en dos ciudades

La primavera sigue con su clima cambiante de un día para otro (y a veces de unas horas a otras) pero lo que se nota ya es que la programación de conciertos ha cogido velocidad de crucero y esta semana tenemos un sinfín de propuestas repartidas por toda Galicia. Destaca la visita del cantante Rufus Wainwright a A Coruña, un artista que escapa de los estereotipos y ante el que es casi imposible permanecer indiferente, genial para unos y excesivo para otros. Wainwright comparte nombre artístico con el grupo Rufus T. Firefly, que llega este fin de semana a Galicia para ofrecer doble ración de conciertos en Santiago y A Coruña. Son uno de los mejores grupos españoles de la última década aunque no llenen estadios ni tengan tanto nombre como otros.

Pero la actividad musical no acaba ahí, también en Santiago actúa este sábado la fadista portuguesa Carminho, una estrella en su país. En Oleiros da comienzo el ciclo de conciertos Elas son artistas con María de la Flor y en Pontevedra y A Coruña actúan los Furious Monkey House. En Vigo arranca el próximo martes 18 Creativa, un interesante festival multidisciplinar con arte, música, diseño y conferencias que se prolongará hasta principios de mayo. Y en el apartado teatral también hay mucho para elegir esta semana con propuestas innovadoras como la de la Compañia D´Click que llega a Santiago y Vigo con su montaje Latas, que combina circo, danza y teatro. Mucho y bueno esta semana como podéis ver.

Wainwright en solitario en A Coruña. Teatro Colón. Viernes 14 de abril

El artista norteamericano llega de nuevo a Galicia y como es habitual ya ha agotado las entradas para su concierto en el Teatro Colón coruñés. En esta ocasión actuará en solitario y repasará temas de su larga trayectoria cuando ya se encuentra próximo a cumplir los 50 años. Folk, jazz, música clásica y ópera se entremezclan en la música de Wainwright que seguramente también deleitará al público con alguna versión personalísima y tal vez con temas nuevos que se están cocinando para un nuevo disco. Aquí más info.

Rufus T. Firefly vuelven a Galicia. Santiago y A Coruña. Viernes 14 y sábado 15

La banda madrileña vuelve de nuevo a Galicia, esta vez por partida doble, dentro de la gira de presentación de su disco El largo mañana. Aunque a nivel mediático no suenan tanto como otras bandas españolas de los últimos años son, sin duda, uno de los mejores grupos nacionales de la actualidad, con un sonido muy reconocible que se mueve en las fronteras del pop-rock y la psicodelia. Sus fans son muy fans y seguro que no van a perderse esta oportunidad de verlos en directo. Y si no los conoces es una buena ocasión para hacerlo. Están el viernes 14 en la Malatesta de Santiago y el sábado 15 en la sala Inn de A Coruña. Aquí entradas.

Creativa, cultura multidisciplinar en Vigo. del 18 de abril al 5 de mayo

Cerca de 40 artistas participarán durante las próximas semanas en Vigo en el festival Creativa, un evento multidisciplinar con talleres, charlas, exposiciones y conciertos que se repartirán por distintos escenarios de la ciudad. El mundo de la ilustración, el cine o la producción musical son algunos de los asuntos sobre los que se hablará en una cita que llega por primera vez a Galicia, organizada por la Galeria Maraca y la revista cultural Dot.

Latas en Santiago y Vigo. Teatro Principal y Auditorio Municipal. Sábado 15 y domingo 16

El montaje de Compañía D´Click (Aragón) mezcla acrobacias circenses, danza y teatro para proponer al espectador un viaje sensorial en el que se deje llevar por un lenguaje poético y con toques de humor. Tres personajes en escena construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. El sábado 15 estarán en el Teatro Principal de Santiago (Aquí entradas) y el domingo 16 llegan al Auditorio Municipal de Vigo (Entradas).

Otras propuestas:

Furious Monkey House: la banda pontevedresa de indie-rock presenta este viernes 14 su tercer disco en la sala Karma de su ciudad y el jueves 20 llega a la Mardi Gras de A Coruña. Aquí entradas.

Carminho en Santiago: la gran fadista del país vecino llega este sábado 15 al Auditorio de Galicia para presentar su disco, Portuguesa. Aquí entradas.

Elas son Artistas arranca en Oleiros: la violinista, cantante y compositora María de la Flor abre en el Centro Cultural A Fábrica el ciclo que se prolongará durante los próximos meses en distintos escenarios de la comarca de A Coruña.

Antía Muíño en Riquela Club: la sala compostelana acoge la actuación de esta artista gallega afincada en Donosti que presenta su disco de debut. Aquí entradas.

Facu Díaz en Santiago y A Coruña: el humorista uruguayo ofrece sendas actuaciones este fin de semana en las sedes de A Fundación en ambas ciudades. Entradas A Coruña.