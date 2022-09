La llegada de la bendita lluvia nos ha sumergido en el otoño de golpe y la programación cultural también lo nota porque, aunque sigue habiendo eventos al aire libre, poco a poco van desapareciendo para dejar paso de nuevo a los teatros, museos y salas de conciertos. En Santiago tenemos durante el fin de semana el festival WOS (Work on Sunday) que trae como cada año una cuidadísima selección de conciertos y espectáculos visuales de destacados artistas internacionales. En Vilaxoán aún quieren estirar un poco el verano y durante estos días el festival Revenidas cuenta con un cartel formado por grupos gallegos y nacionales de diversos estilos para prolongar la fiesta.

En A Coruña el hardcore tiene un festival propio este próximo sábado, el 981United, y además la ciudad acoge desde hace unos días una exposición muy interesante en la sede de A Fundación. More than Human ahonda en la historia de la inteligencia artificial y nos permite descubrir que este concepto es mucho más antiguo de lo que pensamos. Sin duda, será una de las muestras más interesantes del otoño-invierno en Galicia y no debes perdértela. Con propuestas así es mucho más fácil sobrellevar la pequeña depresión posvacacional.

Conciertos de música contemporánea y artes visuales en el festival WOS. Santiago. Hasta el domingo 11

La cita anual del festival Work on Sunday en Santiago se expande este año por diferentes espacios de alto valor patrimonial de la ciudad. Músicos y artistas visuales de prestigio internacional se reúnen en un evento que año a año va ganando en importancia. Entre las citas destacadas de esta edición podemos señalar la actuación del viernes del músico norteamericano Rafael Antón Irisarri junto a la artista de Hong Kong Florence To (Teatro Principal, 20:30) o a la estadounidense Ulla Straus, figura del ambient internacional que actuará el sábado (Igrexa da Universidade, 18:00). Además, hay charlas, cine y otras actividades para que puedas empaparte bien de creación contemporánea. Aquí puedes ver el programa completo.

Música gallega de alto nivel en el Revenidas. Vilaxoán. Hasta el domingo 11

El veterano festival de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, cuenta este año con un cartel bastante ecléctico con grupos como SFDK y Lendakaris Muertos (ambos actúan el viernes) junto a lo mejor de la música gallega de los últimos tiempos: Sés, Baiuca, Tanxugueiras u Ortiga. La diversión está asegurada con propuestas como las de Ladilla Rusa.

Hardcore sin concesiones en el 981United. A Coruña. Sábado 10

Si quieres una buena descarga de decibelios a tope este es tu festival. La sala El Túnel, pegada al Coliseum de A Coruña, acoge el 981United, que cuenta en esta ocasión con bandas como los portugueses Devil in Me o Brothers till We Die, uno de los grupos más destacados del hardcore español. También estarán los Moscow Death Brigada o bandas gallegas como True Mountains o Grima.

Último evento de los conciertos del fin del mundo. Ferrol. Viernes 9 y sábado 10

La Batería de punta Viñas en Ferrol acoge los últimos eventos de la serie de Conciertos del Fin del Mundo que ha programado el Xacobeo este verano en distintos puntos de la costa gallega. El viernes actúan DJ Galician Army, Aurea y Xoana y mañana lo harán DJ Russinha, Carminho y Antía Muiño. Las actuaciones comienzan sobre las 20:00 para permitir disfrutar al máximo del entorno. Esperemos que el tiempo no juegue una mala pasada.

More than Human, exposición imperdible sobre la historia de la IA. A Coruña. Hasta el 5 de febrero

Niños y mayores podrán disfrutar durante las próximas semanas en la sede de A Fundación en A Coruña de una de las exposiciones del año en Galicia. More than Human nos propone un viaje por la historia de la Inteligencia artificial, con hitos como el primer ordenador a vapor de mediados del siglo XIX, una réplica de las máquinas Enigma que diseñó Allan Turing para ayudar a descifrar los mensajes de los nazis o el humanoide NAO. Un viaje apasionante que permitirá aprender muchas cosas que la mayoría desconocemos. La exposición está producida por el prestigioso Barbican Centre de Londres.