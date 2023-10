El alcalde de Ourense carga contra una periodista a la que llama “acomplejada” y “enchufada”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, suma otro episodio que ha merecido la condena del Colexio de Xornalistas y de la asociación del gremio Xornalistas Galegas. A través de su cuenta de X (antes Twitter) el regidor ha cargado contra la delegada del diario La Voz de Galicia en Ourense, Ruth Nóvoa, a la que llama “mediocre” y “enchufada” y de la que dice que “intenta librarse de su complejo” cuando escribe.

El Colexio de Xornalistas ha lamentado, tras los comentarios del alcalde, verse “en la obligación de explicitar una vez más su rechazo” a lo que considera “un nuevo trato despectivo” de Jácome a una profesional de la comunicación. En su mensaje, Jácome da el nombre de la periodista y adjunta una fotografía. En el texto asegura que “solo critica al alcalde” y que “la realidad es tozuda”. A continuación, dice de ella que es “una mediocre, enchufada por el periódico simplemente por ser hija de quien es, Paco Nóvoa de Academia Postal”.

No es la primera vez que Jácome hace declaraciones despectivas sobre una periodista mujer. El pasado mes de abril vetó a una profesional de la agencia EFE, Lorena R. de la Torre, de las convocatorias de su partido, Democracia Ourensana. En el correo electrónico que envió a la agencia de noticias señalaba que la trabajadora no era “bienvenida”: “El motivo es que se trata de una periodista tendenciosa, además de declarada enemiga de nuestro partido, como puede apreciarse en cada artículo y frase que escribía en el ABC (u otros periódicos) o bien en los resúmenes que a veces les ha colado a ustedes en EFE. Por ello, si su agencia desea acudir a futuras convocatorias de DO, les pediría que enviasen a otra corresponsal”.

La asociación de periodistas le afea al regidor su “estrategia de desprecios reiterados” a la profesión, que asegura que son “completamente intolerables en un cargo público”, y le pide que deje esta actitud. “En los poco más de cuatro años que lleva de mandato, el Colexio de Xornalistas se tuvo que dirigir en demasiadas ocasiones a Gonzalo Pérez Jácome para recordarle que, como alcalde, tiene la obligación de respetar la labor de las y los profesionales del periodismo”, añade.

En este caso, la asociación gremial considera que a la “impertinencia y a la completa falta de respeto” de los “ataques e insultos” del regidor se suma “un cierto componente sexista”. Pide “no confundirse” porque las declaraciones del alcalde son “mucho más que un ataque personal contra Nóvoa; se trata de una agresión a toda la profesión y una vulneración de la libertad de prensa”. Es, insiste, “un atentado contra uno de los derechos más básicos de la ciudadanía”. El Colexio asegura que la situación es “inaudita” y que no se dio nunca con otro cargo en el Ayuntamiento.

También se ha pronunciado la asociación Xornalistas Galegas, que defiende que Ruth Nóvoa tiene “una reconocida trayectoria de muchos años” y que “ninguna desavenencia justifica un comentario como el expresado” por Jácome: “Está totalmente fuera de lugar y el regidor debería disculparse. No todo vale”.

En su artículo de opinión del día en el que Jácome publicó su mensaje, este domingo, Nóvoa defendía “la importancia de las formas” y contaba que, en la inauguración de la plaza de los Ramones, un obrero extendió una cinta de señalización ante el regidor para que este la cortase con unas tijeras de pescado prestadas.