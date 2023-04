El nuevo desmán del alcalde de Ourense: veta a una periodista de la agencia EFE en las ruedas de prensa de su partido

La vida política de la ciudad de Ourense lleva casi cuatro años de sobresalto en sobresalto. A los enfrentamientos entre los socios de gobierno -el mandato empezó con Democracia Ourensana (DO) y el PP de la mano, pero el acuerdo terminó por romperse al segundo intento- se suman varias salidas de tono, polémicas y cuestionadas decisiones del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, líder de DO, una formación populista de derechas. El último episodio se acaba de escribir en materia de libertad de prensa: el partido del regidor ha vetado a una periodista de la agencia EFE, Lorena R. de la Torre, en sus convocatorias a los medios de comunicación.

Violenta reacción del alcalde de Ourense: a empujones contra una sindicalista del transporte urbano

En el correo remitido a la agencia, el partido indica que desea que sea otra persona la que cubra su información. Este es el texto íntegro de la comunicación: “Desde la formación política Democracia Ourensana comunicamos a EFE que no será bienvenida en nuestras convocatorias de partido su responsable de Ourense, la pluriempleada Lorena R. de la Torre. El motivo es que se trata de una periodista tendenciosa, además de declarada enemiga de nuestro partido, como puede apreciarse en cada artículo y frase que escribía en el ABC (u otros periódicos) o bien en los resúmenes que a veces les ha colado a ustedes en EFE. Por ello, si su agencia desea acudir a futuras convocatorias de DO, les pediría que enviasen a otra corresponsal”.

Democracia Ourensana ya venía poniendo trabas al trabajo de esta periodista y fuentes de EFE explican que ya les habían trasladado en otras ocasiones que no sería “bienvenida” en actos convocados por Jácome como alcalde, es decir, como representante público. No es la única formación política que veta a profesionales y medios de comunicación; también lo hace Vox. El partido de Santiago Abascal impide el acceso a sus actos en espacios privados, aunque no en sedes de los poderes públicos como el Congreso de los Diputados o espacios de la Junta de Castilla y León.

La periodista explica a esta redacción que hace meses que el partido la eliminó de la lista de profesionales a los que envía convocatorias. De la Torre defiende la profesionalidad de su trabajo y su derecho a trabajar para varios medios de comunicación como colaboradora.

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha emitido un comunicado en el que considera que la actitud de Democracia Ourensana es “intolerable” y la califica de “ataque a la libertad de prensa y a la democracia”. “En una deriva intolerable, los vetos a medios y periodistas se están produciendo cada vez más en nuestra sociedad, y es necesario ponerles fin de una vez por todas a estos atentados a la democracia”, manifiesta la organización profesional.

El colegio profesional recuerda que los profesionales “no están para que las organizaciones comuniquen de la manera que más les agrade, sino para garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse por el medio de comunicación que considere adecuado, guste o no a los protagonistas de la información”. Los trabajadores que van a las ruedas de prensa son “intermediarios de la libertad de información y del pluralismo informativo, y cualquier exclusión a ellos es un ataque a estos derechos”, insiste. Considera que en este caso, la situación se agrava al señalar a una periodista en concreto “con una clara intención de poner en peligro su situación laboral”.

El Colexio de Xornalistas asegura que no es el primer ataque de Democracia Ourensana a los medios, pero considera que su actitud sigue “una escalada completamente inaceptable”. Le traslada a la periodista señalada su solidaridad y el apoyo de la profesión: “No es un asunto que le afecte solo a ella, sino que su trabajo representa el de todas y todos los periodistas”. Además, le reclama al partido que rectifique y garantice el acceso de todos los medios de comunicación y de todos los profesionales a cualquier convocatoria de prensa.

Jácome acumula con este un nuevo conflicto, después de tener polémicas en varios frentes. Las de más repercusión en los últimos meses han sido el violento empujón que le dio a una sindicalista que protestaba en una concentración y la contratación de un hombre condenado dos veces por abuso sexual para hacer de Baltasar en la cabalgata de Reyes. A menos de dos meses de las elecciones municipales, el escenario ourensano es de incertidumbre. Una encuesta de Sondaxe publicada en febrero por La Voz de Galicia pronostica que PP y PSOE empatarán en concejales (nueve cada uno) y Democracia Ourensana se quedará con seis, mientras que el BNG tendría tres. Estos resultados llevarían a los grupos a buscar un acuerdo. El candidato del PP, Manuel Cabezas, ha declarado que “jamás” repetiría el pacto con el partido del actual alcalde. El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, lo ha respaldado, pero el del PP ourensano, José Manuel Baltar, no ha sido tan claro.