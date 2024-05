Alfonso Rueda: “Los turistas son libres de circular a donde quieren”

El Ayuntamiento de Santiago presentó la semana pasada una de sus iniciativas para paliar la masificación turística de la zona vieja de la ciudad: contratar a personal para que informe a los visitantes de otros puntos de interés más allá de la zona que rodea a la catedral y procurar una mayor dispersión. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reaccionó a la decisión recalcando que si muchos viajeros quieren ir al casco histórico “nadie se lo puede impedir”.

“Otra cosa es que se les ofrezca la oportunidad también de conocer otros lugares de Santiago que también merecen la pena y de los que, a lo mejor, no tenían noticia. Supongo que irá por ahí [la medida], porque no me explico cómo de otra manera se pueden controlar los flujos turísticos de un turismo que siempre es libre para circular a donde quiere”, añadió, en respuesta a una pregunta sobre la cuestión tras la reunión semanal del Consello. En su opinión, “en eso consiste, además, un turismo de calidad”.

Rueda se refirió a Santiago como un destino turístico maduro en el que “todo lo que contribuya a hacer más sostenible la afluencia de visitantes está muy bien”. El turismo es uno de los puntos centrales de sus políticas al frente de la Xunta. Hace una semana declaró que, pese a las crecientes tensiones en ciudades como Santiago, considera que Galicia no está “cerca todavía” de su máximo de turistas, pero para trabajar en la sostenibilidad consideró que hay que lograr una “redistribución” de visitantes.

Con la justificación de la desestacionalización, Rueda anunció este lunes que la Xunta acaba de aprobar un año más los bonos turísticos que nacieron para paliar el parón en la actividad del sector por la pandemia, pero se han mantenido. El Gobierno gallego le destinará a la medida un millón de euros de fondos públicos para entregar unos 16.000 bonos. La cuantía es de 150 euros por bono, de los que la Xunta aporta el 40%. Cada persona podrá acceder a dos y se espera que en total se repartan 16.000.