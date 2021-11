Sin rastro de las primarias que derrotaron a Gonzalo Caballero en la web del PSdeG

Si uno visita la web del Partido Socialista de Galicia nadie diría que hace tres días la formación celebró unas primarias que aventuran un cambio de rumbo en el mando de la formación política. Resultó vencedor el aspirante, Valentín González Formoso, frente al secretario general, Gonzalo Caballero.

La única referencia al proceso de elección interna se encuentra en la parte baja de la web del PSdeG, en una ventana en donde se pueden leer los tweets que publica la formación política. Bajo el epígrafe de "consulta el resultado de las primarias" se abre un cuadro que ofrece datos por provincias, sin detalle alguno de lo sucedido en los ayuntamientos

Por lo demás, el contenido del portal se mantiene anclado en el tiempo previo a las primarias, como si Gonzalo Caballero no estuviera obligado a recoger su despacho para dejar el gobierno orgánico al vencedor de la contienda. No hay en la web ni una sola imagen de quien deberá dirigir el partido a partir del congreso que los socialistas gallegos celebrarán a principios de diciembre. De Gonzalo Caballero, tres grandes imágenes, la última de ellas junto a Pedro Sánchez, acompañada del siguiente titular: Gonzalo Caballero: coñece ao secretario xeral do PSdeG.