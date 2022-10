El BNG dice que el proyecto de Presupuestos no tiene su apoyo porque lo considera discriminatorio para Galicia

El BNG asegura que, tal y como están planteados los Presupuestos Generales del Estado para 2023, no pueden “tener un sí” de la formación porque en el proyecto “Galicia tiene un trato injusto”. Ana Pontón, líder del Bloque, ha evaluado las cuentas presentadas por el Gobierno central para el próximo ejercicio y cree que faltan partidas de inversión para la comunidad. Pide negociar sobre varios puntos para dar su respaldo al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

Ana Pontón: "Llegamos a los 40 años sin la crisis de los 40. Estamos en el mejor momento de la historia del BNG"

Saber más

Pontón cree que no es justo que las inversiones se estanquen en Galicia mientras suben en otras comunidades, entre las que ha citado a Andalucía, Catalunya o Madrid: “No podemos admitir una nueva discriminación y un trato que no atiende a las necesidades de Galicia cuando sabemos, además, que los Presupuestos no se invierten de manera sistemática en los últimos años y lo que está en el papel no pasa a la realidad”.

La inversión territorializada del Estado en Galicia prevista para 2023 se mantiene en niveles muy similares a los de este año, con en torno a 1.070 millones de euros.

Para el BNG, en el proyecto faltan proyectos que considera estratégicos. Entre ellos incluye la salida sur de Vigo para la conexión con Portugal por tren, la finalización del eje atlántico ferroviario para conseguir una conexión “moderna” entre A Coruña y Ferrol o poner en marcha proyectos de movilidad en proximidades y regenerar las rías. También reclama que se cumpla el compromiso de abrir tres nuevos jusgados específicos para atender los casos de violencia de género en Santiago, Lugo y Ourense.

Pontón ha indicado que el BNG quiere negociar con el Gobierno central para incluir partidas para estos planes.