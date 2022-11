La brecha salarial sigue sin cerrarse: las mujeres gallegas cobran un 9,3% menos por hora que los hombres

Si se mide el salario por hora, las mujeres gallegas cobra un 9,3% menos que los hombres, según un informe publicado por UGT con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, el pasado 15 de noviembre. La cantidad equivale a 34 días de sueldo, señala el sindicato, que explica que las cifras gallegas se sitúan en la media de las del Estado y por debajo del 13% en los países miembros de la Unión Europea.

Comparar las nóminas de hombres y mujeres por horas deja fuera, sin embargo, otros factores que influyen en las diferencias entre los que ingresan unos y otros y que empeora el desfase. No tiene en cuenta que las mujeres ocupan muchos más puestos a tiempo parcial y no necesariamente porque los prefieran, sino porque no encuentran otras alternativas o se hacen cargo de otras tareas de cuidados. Tampoco computan los complementos salariales.

Cuando se comparan los salarios brutos, expone UGT, la diferencia es mayor. “Aquí las mujeres gallegas aún salen peor paradas”, afirma. Explica que en la comunidad hay 115.000 mujeres que trabajan a tiempo parcial, frente a 35.000 hombres, y los complementos que reciben las mujeres, en la mayor parte de los casos, “o son inexistentes o son muy inferiores a los de los hombres”.

Por comunidades autónomas, Galicia se sitúa en la mitad de la tabla. En los extremos está la diferencia salarial por hora de Asturias, que es del 14%, y por abajo, la de Extremadura, que no supera el 1%.

El sindicato reclama que se apruebe cuanto antes la Directiva de Transparencia Salarial, una norma comunitaria que considera que contribuirá a reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. En España, UGT pide un aumento del salario mínimo interprofesional y medidas para que las trabajadoras conozcan los motivos de la discriminación salarial y para eliminarlos con planes de igualdad y a través de los convenios colectivos.