Breogán-Hapoel Holon: la Champions de basket prohíbe entrar al pabellón lucense con símbolos sobre el conflicto de Gaza

El Breogán de Lugo juega hoy un partido clave si quiere que su debut en la Champions League de baloncesto -el equivalente de la canasta a la Europa League, ya que aquí los campeones disputan la Euroliga- llegue más allá de la primera fase. No lo tendrá fácil, porque recibe al líder invicto del grupo, el Hapoel Holon, equipo israelí contra el que perdió hace una semana en un choque jugado a puerta cerrada en Riga. La vuelta sí podrá contar con público, pero ni la organizadora -la Federación Internacional de Basket (FIBA)- ni, por tanto, el club, quieren que el conflicto de la Franja de Gaza llegue a la grada del histórico Pazo dos Deportes. Lo contrario de lo que sucedió en la capital letona, donde no había espectadores pero sí una gran bandera de Israel que no pasó precisamente desapercibida.

Sin embargo, en las horas previas a la cita, el Breogán publicó un comunicado en el que anunciaba la prohibición de “pancartas, banderas, símbolos u otras señales susceptibles de alterar el orden público con base en la situación de conflicto internacional actual”. Decía hacerlo tras mantener conversaciones tanto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como con “la propia competición” y aplicando el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Tras ver las dimensiones del estandarte con la estrella de David en el partido de ida, afición e instituciones lucenses han entendido que lo que la FIBA no quiere ver son banderas palestinas.

La solicitud de comprensión con la que finalizaba la nota oficial no encontró el eco esperado. Tanto el pabellón como dos vehículos -uno del Breogán y otra del Ensino, el equipo femenino lucense- aparecieron con pintadas con el texto “Palestina libre”. Los autores aún no han sido identificados.

La peña Embreogados, que ha condenado las pintadas, dejará vacía su grada como protesta contra lo que considera “un ataque inadmisible contra los derechos básicos de libertad de expresión”. La plataforma Lugo por Palestina, que ha convocado una concentración dos horas antes del partido, pide al Gobierno que “promueva en los organismos internacionales la prohibición a los equipos israelíes de participar en sus competiciones”.

Un asunto en el que ha terciado hasta la vicepresidencia de la Diputación de Lugo, en manos del BNG. En un comunicado en sus redes ha condenado “cualquier restricción del derecho de la ciudadanía a la protesta pacífica” además de recordar que “la exhibición de banderas de estados reconocidos por la ONU, como es el Estado Palestino, no incita a la violencia ni al odio. Es el símbolo del derecho a existir de un Estado Legítimo”.

El comunicado insiste en que “nada xustifica el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino”, condena “los ataques a la población civil, que están provocando miles de víctimas en la Franja de Gaza” y reclama un alto al fuego definitivo y una salida negociada al conflicto, que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas.