En busca y captura tras no presentarse a juicio un acusado de agresión sexual a una menor

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado este lunes orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para un hombre que iba a ser juzgado este lunes por un supuesto delito de agresión sexual a una menor. El acusado no se presentó ante el tribunal y esta es la segunda ocasión en la que no comparece en el juicio. La vista se señaló inicialmente para junio de este año, pero quedó suspendida porque él no apareció.

En esta ocasión, el tribunal provincial da la orden de localizar al acusado para que entre en prisión y garantizar que comparezca cuando se fije una nueva fecha para el juicio.

Los hechos por los que va a ser juzgado ocurrieron el 17 de abril de 2019. De acuerdo con el escrito de acusación pública, el hombre vio a una niña, que tenía entonces seis años, entrar en el portal de su edificio con su hermano, de ocho años. Guiado por "su ánimo libidinoso", se metió en el portal tras los menores, agarró fuertemente a la pequeña por el cuello, la besó en la boca y le metió la mano por debajo de la ropa para tocarle sus partes íntima. Esto último no lo logró, según la Fiscalía, porque la pareja de la madre de los niños, que venía caminando detrás de ellos, entró en el portal y se lo impidió.

El ministerio público lo acusa de un delito de agresión sexual a menor y de un delito leve de lesiones, ya que la pequeña sufrió erosiones en el cuello y la escápula, y arañazos en la barbilla.

El acusado padece un trastorno de personalidad con rasgos psicóticos, con un trastorno de control de impulsos y comportamiento impulsivo, según el escrito de acusación. Por este motivo la Fiscalía pide que se le aplique la circunstancia atenuante de trastorno psíquico. Reclama una pena de seis años de prisión y la prohibición de acercarse o comunicarse con la niña por un tiempo de siete años. Además, pide que pague una multa de 810 euros y que indemnice a la menor con 3.250 euros por las lesiones y el daño moral.